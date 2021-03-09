Лавров призвал разработать схему шагов по возвращению к ядерной сделке
12:35 09.03.2021 (обновлено: 12:43 09.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме, нужно разработать синхронную схему шагов по возвращению к сделке Ирана и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Мы приветствуем решение администрации (президента США) Джо Байдена вернуться в СВПД, оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ОАЭ.
По его словам, есть те, "кто громче и громче говорит о том, что надо СВПД возродить в обновленном, модернизированном виде".
"Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объеме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями. Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США", - подчеркнул министр.
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