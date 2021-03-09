Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/sdelka-1600440654.html
Лавров призвал разработать схему шагов по возвращению к ядерной сделке
Лавров призвал разработать схему шагов по возвращению к ядерной сделке
Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме, нужно... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:35
2021-03-09T12:43
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599100139_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_99df15c4aa28dae78ad4b0193ba1fb50.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме, нужно разработать синхронную схему шагов по возвращению к сделке Ирана и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Мы приветствуем решение администрации (президента США) Джо Байдена вернуться в СВПД, оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ОАЭ.По его словам, есть те, "кто громче и громче говорит о том, что надо СВПД возродить в обновленном, модернизированном виде"."Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объеме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями. Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599100139_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_3a0d2308ae44cdb42fec71e8e29e48cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире

Лавров призвал разработать схему шагов по возвращению к ядерной сделке

12:35 09.03.2021 (обновлено: 12:43 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме, нужно разработать синхронную схему шагов по возвращению к сделке Ирана и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Мы приветствуем решение администрации (президента США) Джо Байдена вернуться в СВПД, оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ОАЭ.
По его словам, есть те, "кто громче и громче говорит о том, что надо СВПД возродить в обновленном, модернизированном виде".
"Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объеме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями. Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США", - подчеркнул министр.
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:56
США назвали условие возвращения в ядерную сделку
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния