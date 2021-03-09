https://ria.ru/20210309/sdelka-1600440654.html

Лавров призвал разработать схему шагов по возвращению к ядерной сделке

Лавров призвал разработать схему шагов по возвращению к ядерной сделке

Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме, нужно... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:35

2021-03-09T12:35

2021-03-09T12:43

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия считает важным не перегружать задачу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в полном объеме, нужно разработать синхронную схему шагов по возвращению к сделке Ирана и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Мы приветствуем решение администрации (президента США) Джо Байдена вернуться в СВПД, оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ОАЭ.По его словам, есть те, "кто громче и громче говорит о том, что надо СВПД возродить в обновленном, модернизированном виде"."Мы убеждены, что нужно сейчас не перегружать задачу восстановления СВПД в полном объеме какими-то другими, пусть очень важными соображениями и озабоченностями. Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html

иран

сша

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире