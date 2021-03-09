https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600414425.html

Эксперт оценил призыв ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Эксперт оценил призыв ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден может компенсировать отказ от давления на проект газопровода "Северный поток 2" другими санкциями, считает российский политолог, доцент РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:08

2021-03-09T10:08

2021-03-09T10:08

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

джо байден

сша

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден может компенсировать отказ от давления на проект газопровода "Северный поток 2" другими санкциями, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее ряд республиканцев в палате представителей США обратились с письмом к госсекретарю Энтони Блинкену и выразили обеспокоенность в связи с тем, что заявления американской администрации против "Северного потока 2" якобы не подкрепляются и не соответствуют реальным действиям властей. В обращении к госсекретарю конгрессмены также приводят список из 15 судов и ряда компаний, связанных с проектом, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее."Мне кажется, Байден будет маневрировать, пытаться как бы компенсировать отказ от слишком сильного давления на "Северный поток 2" какими-то другими санкциями или обещаниями санкций – против суверенного долга России, против отдельных фигур. Но субъективно экономически у него нет предпосылок начинать с Россией конфликт", - сказал Межуев РИА Новости.Эксперт напомнил, что Республиканская партия финансируется в значительной степени нефтяным лобби, которое заинтересовано в продвижении СПГ, и в этом смысле для них блокировка "Северного потока 2" является важнейшим проектом. "Даже в эпоху (Дональда) Трампа, несмотря на его субъективное желание наладить отношения с Россией, не мог пойти против своей партии, которая лоббировала интересы нефтегазовой отрасли. Что касается Байдена, он в этом смысле более свободен, но, с другой стороны, понятно, что республиканцы будут давить на Байдена, указывая на этический фактор – что с Россией нельзя дружить и на нее надо давить как на опасность, угрожающую западному миру", - отметил он."В этом плане Байдену тяжело отбиваться, но отбиваться ему хочется, потому что он заинтересован в налаживании отношений с Германией и континентальной Европой в целом – это его центральная идея", - указал эксперт. По его мнению, республиканцы нашли слабое место в аргументации действий Байдена и будут на это давить. "Пока у Байдена мало шансов доказать, что его собственная политическая линия, а именно, укрепление трансатлантических связей, может быть реализована. Пока республиканцы с их антиевропейским скептицизмом, который у Трампа достиг максимума, выглядят более убедительно", - полагает он.Межуев подчеркнул, что республиканский реванш против Байдена не обещает ничего хорошего для России. "Если демократы нацелены на риторическое обличение России, но реально ничего против нее не делают, то республиканцы как раз менее заинтересованы в какой-то идеологической битве с Россией, но хотят поставить ее экономику на колени и разорвать связи России с Европой, которая является рынком сбыта нефтегазовой продукции", - сказал он."Думаю, Байден будет пытаться маневрировать, но если отношения России с США не улучшатся через какое-то время, то он будет вынужден подчиниться республиканской повестке, но если он это сделает, то все его надежды на евроатлантическую цивилизацию окажутся призрачными. Он фактически пойдет по повестке Республиканской партии, причем консервативного бушизма, то есть лоббирования оружейного, военно-промышленного комплекса, нефтяных компаний, что противоречит логике выстраивания нормальных отношений США с другими полюсами многополярного мира", - заключил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии.Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210306/evroparlament-1600220859.html

https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html

https://ria.ru/20210309/truboukladchik-1600408701.html

балтийское море

сша

украина

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