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США признали неработоспособность санкций против Венесуэлы
США признали неработоспособность санкций против Венесуэлы
США пока не будут снимать односторонние санкции против Венесуэлы, хотя и признают, что они не сработали, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T00:16
2021-03-09T00:16
2021-03-09T02:48
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США пока не будут снимать односторонние санкции против Венесуэлы, хотя и признают, что они не сработали, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.При этом чиновник Белого дома признал, что санкции "на протяжении четырех лет не преуспели в том, чтобы изменить электоральный результат". Он отметил, что официальный Каракас приспособился к санкциям, как и нефтяные рынки. "Мы можем продолжать односторонние санкции и оставаться в этой ситуации неизвестно сколько либо сесть за стол с международным сообществом и посмотреть, как можно оказать скоординированное давление (на власти Венесуэлы)", - добавил он.Так называемое чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы, предусматривающее введение санкций, было введено в марте 2015 года указом президента США Барака Обамы. Тогда Штаты ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки этой латиноамериканской страны. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США. В последующие годы санкции в отношении Венесуэлы были существенно расширены.Санкционный режим в отношении Венесуэлы США продлевают каждый год.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/venesuela-1599349050.html
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венесуэла, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США
пока не будут снимать односторонние санкции против Венесуэлы
, хотя и признают, что они не сработали, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы оставляем за собой право пересмотреть режим санкций, но мы не торопимся снимать санкции, пока режим (президента Венесуэлы Николаса - ред.) Мадуро не покажет, что готов сесть за стол переговоров", - заявил представитель администрации.
При этом чиновник Белого дома признал, что санкции "на протяжении четырех лет не преуспели в том, чтобы изменить электоральный результат". Он отметил, что официальный Каракас приспособился к санкциям, как и нефтяные рынки.
"Мы можем продолжать односторонние санкции и оставаться в этой ситуации неизвестно сколько либо сесть за стол с международным сообществом и посмотреть, как можно оказать скоординированное давление (на власти Венесуэлы)", - добавил он.
Так называемое чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы, предусматривающее введение санкций, было введено в марте 2015 года указом президента США Барака Обамы. Тогда Штаты ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки этой латиноамериканской страны.
Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США. В последующие годы санкции в отношении Венесуэлы были существенно расширены.
Санкционный режим в отношении Венесуэлы США продлевают каждый год.