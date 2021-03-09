https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600389813.html

США признали неработоспособность санкций против Венесуэлы

США признали неработоспособность санкций против Венесуэлы

США пока не будут снимать односторонние санкции против Венесуэлы, хотя и признают, что они не сработали, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T00:16

2021-03-09T00:16

2021-03-09T02:48

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сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. США пока не будут снимать односторонние санкции против Венесуэлы, хотя и признают, что они не сработали, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.При этом чиновник Белого дома признал, что санкции "на протяжении четырех лет не преуспели в том, чтобы изменить электоральный результат". Он отметил, что официальный Каракас приспособился к санкциям, как и нефтяные рынки. "Мы можем продолжать односторонние санкции и оставаться в этой ситуации неизвестно сколько либо сесть за стол с международным сообществом и посмотреть, как можно оказать скоординированное давление (на власти Венесуэлы)", - добавил он.Так называемое чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы, предусматривающее введение санкций, было введено в марте 2015 года указом президента США Барака Обамы. Тогда Штаты ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки этой латиноамериканской страны. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США. В последующие годы санкции в отношении Венесуэлы были существенно расширены.Санкционный режим в отношении Венесуэлы США продлевают каждый год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/venesuela-1599349050.html

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, сша, в мире