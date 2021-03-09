https://ria.ru/20210309/rolls-royce-1600505190.html
Норвегия приостановила продажу России завода двигателей
Норвегия приостановила продажу России завода двигателей
Власти Норвегии в соответствии с законом о безопасности могут приостановить планируемую продажу британской компанией Rolls-Royce Group завода дизельных и... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:51
2021-03-09T17:51
2021-03-09T23:13
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rolls-royce motor cars
норвегия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Норвегии в соответствии с законом о безопасности могут приостановить планируемую продажу британской компанией Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines российскому "Трансмашхолдингу" (ТМХ), говорится в заявлении министерства юстиции Норвегии.Национальная служба безопасности предупредила об этом компанию Rolls-Royce."Мы хотим, чтобы наша экономика была открытой и привлекательной для зарубежных инвестиций. Но мы также понимаем, что иностранные инвестиции могут угрожать интересам национальной безопасности. И это значит, что мы должны уделять пристальное внимание иностранным инвестициям в стратегические отрасли экономики", - добавила министр.В начале февраля российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей в Норвегии.Bergen Engines с момента основания в 1946 году поставил заказчикам более 7 тысяч двигателей, из которых 5 тысяч в данный момент находятся в эксплуатации. В настоящее время в Bergen Engines работают около 900 сотрудников."Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы - около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.
https://ria.ru/20210309/otkaz-1600493800.html
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alstom, rolls-royce motor cars, норвегия, трансмашхолдинг, в мире
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Власти Норвегии
в соответствии с законом о безопасности могут приостановить планируемую продажу британской компанией Rolls-Royce
Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines российскому "Трансмашхолдингу
" (ТМХ), говорится в заявлении министерства юстиции Норвегии.
Национальная служба безопасности предупредила об этом компанию Rolls-Royce.
"Правительство в последние месяцы рассматривало данный вопрос, и не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь риски для национальной безопасности. В связи с этим необходимо сделать паузу в процессе продажи, чтобы собрать фактологическую базу для оценки сделки", - заявила министр юстиции Норвегии Моника Меланд.
"Мы хотим, чтобы наша экономика была открытой и привлекательной для зарубежных инвестиций. Но мы также понимаем, что иностранные инвестиции могут угрожать интересам национальной безопасности. И это значит, что мы должны уделять пристальное внимание иностранным инвестициям в стратегические отрасли экономики", - добавила министр.
В начале февраля российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей в Норвегии.
Bergen Engines с момента основания в 1946 году поставил заказчикам более 7 тысяч двигателей, из которых 5 тысяч в данный момент находятся в эксплуатации. В настоящее время в Bergen Engines работают около 900 сотрудников.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom
владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы
- около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.