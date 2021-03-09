https://ria.ru/20210309/rolls-royce-1600505190.html

Норвегия приостановила продажу России завода двигателей

Норвегия приостановила продажу России завода двигателей

Власти Норвегии в соответствии с законом о безопасности могут приостановить планируемую продажу британской компанией Rolls-Royce Group завода дизельных и... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:51

2021-03-09T17:51

2021-03-09T23:13

alstom

rolls-royce motor cars

норвегия

трансмашхолдинг

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Норвегии в соответствии с законом о безопасности могут приостановить планируемую продажу британской компанией Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines российскому "Трансмашхолдингу" (ТМХ), говорится в заявлении министерства юстиции Норвегии.Национальная служба безопасности предупредила об этом компанию Rolls-Royce."Мы хотим, чтобы наша экономика была открытой и привлекательной для зарубежных инвестиций. Но мы также понимаем, что иностранные инвестиции могут угрожать интересам национальной безопасности. И это значит, что мы должны уделять пристальное внимание иностранным инвестициям в стратегические отрасли экономики", - добавила министр.В начале февраля российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей в Норвегии.Bergen Engines с момента основания в 1946 году поставил заказчикам более 7 тысяч двигателей, из которых 5 тысяч в данный момент находятся в эксплуатации. В настоящее время в Bergen Engines работают около 900 сотрудников."Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы - около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.

https://ria.ru/20210309/otkaz-1600493800.html

https://ria.ru/20191023/1560092725.html

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

alstom, rolls-royce motor cars, норвегия, трансмашхолдинг, в мире