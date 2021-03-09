https://ria.ru/20210309/pyltsa-1600436911.html

Ученые предупредили об опасности распространения коронавируса весной

Ученые предупредили об опасности распространения коронавируса весной

Ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и концентрацией пыльцы растений в воздухе. Авторы исследования, опубликованного в журнале РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:17

2021-03-09T12:17

2021-03-09T12:17

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и концентрацией пыльцы растений в воздухе. Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, считают, что одним из факторов быстрого распространения коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года в странах Северного полушария было весеннее цветение растений, и в этом году увеличение содержания пыльцы в воздухе также может способствовать весеннему всплеску COVID-19.Исследователи из международного проекта COVID-19/POLLEN под руководством Клаудии Трейдл-Хоффманн (Claudia Traidl-Hoffmann) из Технического университета Мюнхена, Институт экологической медицины и Аугсбургского университета в Германии изучили влияние пыльцы растений на восприимчивость человека к вирусу SARS-CoV-2.Известно, что сезонный выброс пыльцы растений, наблюдаемый каждую весну в Северном полушарии, совпадает с пиком инфицирования респираторными вирусами. Авторы предположили, что это правило распространяется и на новый коронавирус SARS-CoV-2."Воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Мы исследовали, применимо ли то же самое к SARS-CoV-2, который чувствителен к противовирусным интерферонам, если волны заражения совпадают с высокими концентрациями пыльцы в воздухе", — пишут авторы статьи.Ученые провели кросс-секционный и продольный анализ показателей уровней концентрации переносимой по воздуху пыльцы и заражения SARS-CoV-2 в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах. В анализе также учитывали экологические и демографические факторы, такие как средняя температура воздуха, влажность, плотность населения и статус изоляции.Авторы обнаружили, что пыльца, переносимая по воздуху, сама по себе или в сочетании с температурой и влажностью, ответственна в среднем примерно за 44 процента вариабельности частоты инфицирования. Ежедневные уровни заражения везде коррелировали с количеством пыльцы в воздухе, однако в странах, где действовал режим изоляции, уровни инфицирования при аналогичных концентрациях пыльцы были вдвое меньше, чем в странах, где не вводили карантин.Исследователи отмечают, что воздействие пыльцы делает людей более восприимчивыми к COVID-19, независимо от того, страдают они от аллергии на пыльцу или нет. При этом сами частицы пыльцы не являются переносчиками вируса, а только усиливают восприимчивость к инфекции.Анализ показал, что в дни особенно сильного образования пыльцы количество случаев инфицирования возрастало на 10-30 процентов. В связи с этим, ученые настоятельно рекомендуют в весенние периоды обязательно использовать маски для фильтрации частиц пыльцы, особенно лицам из группы риска.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600091769.html

https://ria.ru/20210303/kovid-1599758422.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье