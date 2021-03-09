https://ria.ru/20210309/putin-1600474872.html
Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики
Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики
Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:22
2021-03-09T15:22
2021-03-09T15:22
дальний восток
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20210217/orlov-1597867467.html
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дальний восток, арктика, владимир путин