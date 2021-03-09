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Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики
Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики
Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:22
2021-03-09T15:22
дальний восток
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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дальний восток, арктика, владимир путин

Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики

15:22 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин России с праздником - Международным женским днём 8 марта
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления женщин России с праздником - Международным женским днём 8 марта - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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