https://ria.ru/20210309/putin-1600474872.html

Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики

Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики

Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:22

2021-03-09T15:22

2021-03-09T15:22

дальний восток

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 марта на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20210217/orlov-1597867467.html

дальний восток

арктика

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2021

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дальний восток, арктика, владимир путин