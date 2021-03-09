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https://ria.ru/20210309/puteshestviya-1600416860.html
Названы самые популярные у российских туристов зимние маршруты
Названы самые популярные у российских туристов зимние маршруты
Определены города, которые зимой россияне выбирали для путешествий чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:01
2021-03-09T11:02
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Определены города, которые зимой россияне выбирали для путешествий чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что из-за закрытия границ минувшей зимой больше туристов отдыхали в России — 96 процентов против 81 процента год назад.Спрос на Сочи увеличился на 50 процентов, в Санкт-Петербург и Казань за год турпоток вырос на 30 процентов, в Москву, Махачкалу и Екатеринбург — на 20 процентов. За билет платили в среднем 5,3 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад. Треть всех перелетов было совершено в столицу, каждый десятый путешествовал в город на Неве, а двадцатый — в Сочи.Эксперты отмечают заметно снизившуюся глубину продаж проездных документов: пассажиры чаще стали покупать билеты ближе к вылету и почти совсем отказались от долгосрочного планирования. Так, с 55 до 63 процентов выросло количество заказов, оформленных максимум за семь дней до путешествия. Число пользователей, планирующих поездку за два-три месяца уменьшилось в два раза, а тех, кто оплатил перелет за четыре месяца — в семь раз.
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маршруты, туризм, туристы, авиабилеты, самолеты, пассажиры, новости - туризм, москва, сочи, екатеринбург, махачкала, санкт-петербург, казань

Названы самые популярные у российских туристов зимние маршруты

11:01 09.03.2021 (обновлено: 11:02 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины в парке "Зарядье" с цветами
Женщины в парке Зарядье с цветами - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Определены города, которые зимой россияне выбирали для путешествий чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что из-за закрытия границ минувшей зимой больше туристов отдыхали в России — 96 процентов против 81 процента год назад.
Спрос на Сочи увеличился на 50 процентов, в Санкт-Петербург и Казань за год турпоток вырос на 30 процентов, в Москву, Махачкалу и Екатеринбург — на 20 процентов.
За билет платили в среднем 5,3 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад. Треть всех перелетов было совершено в столицу, каждый десятый путешествовал в город на Неве, а двадцатый — в Сочи.
Эксперты отмечают заметно снизившуюся глубину продаж проездных документов: пассажиры чаще стали покупать билеты ближе к вылету и почти совсем отказались от долгосрочного планирования. Так, с 55 до 63 процентов выросло количество заказов, оформленных максимум за семь дней до путешествия. Число пользователей, планирующих поездку за два-три месяца уменьшилось в два раза, а тех, кто оплатил перелет за четыре месяца — в семь раз.
Блины с медом - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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ТуризммаршрутыТуризмтуристыавиабилетысамолетыпассажирыНовости - ТуризмМоскваСочиЕкатеринбургМахачкалаСанкт-ПетербургКазань
 
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