https://ria.ru/20210309/puteshestviya-1600416860.html

Названы самые популярные у российских туристов зимние маршруты

Названы самые популярные у российских туристов зимние маршруты

Определены города, которые зимой россияне выбирали для путешествий чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:01

2021-03-09T11:01

2021-03-09T11:02

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Определены города, которые зимой россияне выбирали для путешествий чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что из-за закрытия границ минувшей зимой больше туристов отдыхали в России — 96 процентов против 81 процента год назад.Спрос на Сочи увеличился на 50 процентов, в Санкт-Петербург и Казань за год турпоток вырос на 30 процентов, в Москву, Махачкалу и Екатеринбург — на 20 процентов. За билет платили в среднем 5,3 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад. Треть всех перелетов было совершено в столицу, каждый десятый путешествовал в город на Неве, а двадцатый — в Сочи.Эксперты отмечают заметно снизившуюся глубину продаж проездных документов: пассажиры чаще стали покупать билеты ближе к вылету и почти совсем отказались от долгосрочного планирования. Так, с 55 до 63 процентов выросло количество заказов, оформленных максимум за семь дней до путешествия. Число пользователей, планирующих поездку за два-три месяца уменьшилось в два раза, а тех, кто оплатил перелет за четыре месяца — в семь раз.

https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html

москва

сочи

екатеринбург

махачкала

санкт-петербург

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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