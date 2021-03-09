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https://ria.ru/20210309/puchdemon-1600479926.html
Пучдемон заверил, что готов предстать перед бельгийским судом
Пучдемон заверил, что готов предстать перед бельгийским судом
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, который был лишен депутатской неприкосновенности Европейским парламентом, заверил, что готов предстать... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:50
2021-03-09T15:50
европарламент
карлес пучдемон
европейский суд
каталония
брюссель
великобритания
в мире
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МАДРИД, 9 мар – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, который был лишен депутатской неприкосновенности Европейским парламентом, заверил, что готов предстать перед бельгийским судом.Депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатского иммунитета Пучдемона, а также еще двух евродепутатов - Тони Комина и Клары Понсати, в отношении которых в Испании возбуждены дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. При этом депутатский мандат Пучдемон, Комин и Понсати не теряют, однако лишение неприкосновенности может обернуться возобновлением рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании."Разумеется, я и мои коллеги как всегда будем в распоряжении бельгийского судьи, но мы также оспорим решение Европейского парламента в Европейском суде общей юрисдикции", - заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировали испанские СМИ."Это грустный день для Европейского парламента, мы потеряли наш иммунитет, но Европейский парламент потерял больше, и как следствие, европейская демократия. Это очевидный случай политического преследования", - заявил он.Пучдемон также раскритиковал реакцию на принятое решение испанских властей.Испанское правительство выразило удовлетворение решением ЕП. По словам главы МИД Аранчи Гонсалес Лайи, оно демонстрируют, что евродепутаты не могут "иметь преимущество, чтобы защищаться от того, чтобы предстать перед национальным правосудием".Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/puchdemon-1600434597.html
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европарламент, карлес пучдемон, европейский суд, каталония, брюссель, великобритания, в мире

Пучдемон заверил, что готов предстать перед бельгийским судом

15:50 09.03.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoЭкс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МАДРИД, 9 мар – РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, который был лишен депутатской неприкосновенности Европейским парламентом, заверил, что готов предстать перед бельгийским судом.
Депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатского иммунитета Пучдемона, а также еще двух евродепутатов - Тони Комина и Клары Понсати, в отношении которых в Испании возбуждены дела в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. При этом депутатский мандат Пучдемон, Комин и Понсати не теряют, однако лишение неприкосновенности может обернуться возобновлением рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:01
Европарламент поддержал решение о лишении неприкосновенности Пучдемона
"Разумеется, я и мои коллеги как всегда будем в распоряжении бельгийского судьи, но мы также оспорим решение Европейского парламента в Европейском суде общей юрисдикции", - заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировали испанские СМИ.
"Это грустный день для Европейского парламента, мы потеряли наш иммунитет, но Европейский парламент потерял больше, и как следствие, европейская демократия. Это очевидный случай политического преследования", - заявил он.
Пучдемон также раскритиковал реакцию на принятое решение испанских властей.
Испанское правительство выразило удовлетворение решением ЕП. По словам главы МИД Аранчи Гонсалес Лайи, оно демонстрируют, что евродепутаты не могут "иметь преимущество, чтобы защищаться от того, чтобы предстать перед национальным правосудием".
Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент.
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ЕвропарламентКарлес ПучдемонЕвропейский судКаталонияБрюссельВеликобританияВ мире
 
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