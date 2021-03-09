https://ria.ru/20210309/puchdemon-1600425866.html
Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности Пучдемона
Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности Пучдемона
Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, и двух других членов ЕП —... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:16
2021-03-09T11:16
2021-03-09T13:28
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, и двух других членов ЕП — Тони Комина и Клары Понсати.За решение по экс-президенту Женералитета проголосовали 400 депутатов, против — 248, еще 45 парламентариев воздержались.Лишение депутатской неприкосновенности может привести к новым разбирательствам об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Делом Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании. При этом депутатские мандаты у них останутся.Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого их объявили в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемона, Комина и Понсати избрали в Европарламент.В январе 2020 года председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе ЕП Давиду Сассоли о лишении бывших членов Женералитета неприкосновенности. Он сообщил, что против них продолжается рассмотрение уголовного дела.Вопрос рассматривал комитет ЕП по правовым вопросам. В докладе, подготовленном болгарским евродепутатом Ангелом Джамбазки, рекомендовалось лишить их иммунитета, поскольку дело, которое рассматривает испанский суд, не связано с их выполнением обязанностей членов Европарламента.В январе этого года бельгийский суд окончательно отказал в экстрадиции Испании другого бывшего члена правительства Пучдемона Луиса Пуча.
https://ria.ru/20210218/ispaniya-1597897285.html
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каталония, испания, европарламент, карлес пучдемон, в мире
БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости.
Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона
, и двух других членов ЕП — Тони Комина и Клары Понсати.
За решение по экс-президенту Женералитета проголосовали 400 депутатов, против — 248, еще 45 парламентариев воздержались.
Лишение депутатской неприкосновенности может привести к новым разбирательствам об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Делом Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании. При этом депутатские мандаты у них останутся.
Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого их объявили в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемона, Комина и Понсати избрали в Европарламент.
В январе 2020 года председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе ЕП Давиду Сассоли о лишении бывших членов Женералитета неприкосновенности. Он сообщил, что против них продолжается рассмотрение уголовного дела.
Вопрос рассматривал комитет ЕП по правовым вопросам. В докладе, подготовленном болгарским евродепутатом Ангелом Джамбазки, рекомендовалось лишить их иммунитета, поскольку дело, которое рассматривает испанский суд, не связано с их выполнением обязанностей членов Европарламента.
В январе этого года бельгийский суд окончательно отказал в экстрадиции Испании другого бывшего члена правительства Пучдемона Луиса Пуча.