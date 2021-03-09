Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/puchdemon-1600425866.html
Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности Пучдемона
Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности Пучдемона
Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, и двух других членов ЕП —... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:16
2021-03-09T13:28
каталония
испания
европарламент
карлес пучдемон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151324/78/1513247889_0:178:2920:1821_1920x0_80_0_0_0574dce0bfb28a33fd2a555262281571.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, и двух других членов ЕП — Тони Комина и Клары Понсати.За решение по экс-президенту Женералитета проголосовали 400 депутатов, против — 248, еще 45 парламентариев воздержались.Лишение депутатской неприкосновенности может привести к новым разбирательствам об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Делом Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании. При этом депутатские мандаты у них останутся.Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого их объявили в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемона, Комина и Понсати избрали в Европарламент.В январе 2020 года председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе ЕП Давиду Сассоли о лишении бывших членов Женералитета неприкосновенности. Он сообщил, что против них продолжается рассмотрение уголовного дела.Вопрос рассматривал комитет ЕП по правовым вопросам. В докладе, подготовленном болгарским евродепутатом Ангелом Джамбазки, рекомендовалось лишить их иммунитета, поскольку дело, которое рассматривает испанский суд, не связано с их выполнением обязанностей членов Европарламента.В январе этого года бельгийский суд окончательно отказал в экстрадиции Испании другого бывшего члена правительства Пучдемона Луиса Пуча.
https://ria.ru/20210218/ispaniya-1597897285.html
https://ria.ru/20210209/zakharova-1596605312.html
каталония
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151324/78/1513247889_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_3711e2a6077d03c9a45d45d113399367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каталония, испания, европарламент, карлес пучдемон, в мире

Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности Пучдемона

11:16 09.03.2021 (обновлено: 13:28 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, и двух других членов ЕП — Тони Комина и Клары Понсати.
За решение по экс-президенту Женералитета проголосовали 400 депутатов, против — 248, еще 45 парламентариев воздержались.
Сторонники музыканта Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
Песни в поддержку Донбасса. Из-за кого испанцы вышли на баррикады
Лишение депутатской неприкосновенности может привести к новым разбирательствам об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Делом Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании. При этом депутатские мандаты у них останутся.
Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого их объявили в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемона, Комина и Понсати избрали в Европарламент.
В январе 2020 года председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе ЕП Давиду Сассоли о лишении бывших членов Женералитета неприкосновенности. Он сообщил, что против них продолжается рассмотрение уголовного дела.
Вопрос рассматривал комитет ЕП по правовым вопросам. В докладе, подготовленном болгарским евродепутатом Ангелом Джамбазки, рекомендовалось лишить их иммунитета, поскольку дело, которое рассматривает испанский суд, не связано с их выполнением обязанностей членов Европарламента.
В январе этого года бельгийский суд окончательно отказал в экстрадиции Испании другого бывшего члена правительства Пучдемона Луиса Пуча.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 02:53
Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
 
КаталонияИспанияЕвропарламентКарлес ПучдемонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния