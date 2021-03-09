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В нацпарке "Шушенский бор" свиристели опьянели от забродивших плодов
В нацпарке "Шушенский бор" свиристели опьянели от забродивших плодов
Свиристели в национальном парке (нацпарк) "Шушенский бор" на юге Красноярского края захмелели, поедая забродившие плоды яблони и рябины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:40
2021-03-09T10:04
"шушенский бор" (национальный парк)
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Свиристели в национальном парке (нацпарк) "Шушенский бор" на юге Красноярского края захмелели, поедая забродившие плоды яблони и рябины, сообщает пресс-служба нацпарка."В праздничный день 8 марта сотрудники парка наблюдали в равнинном кластере "захмелевших" свиристелей обыкновенных. Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей. Причиной алкогольной интоксикации стало поедание ими плодов яблони и рябины сибирской, в которых начался процесс брожения", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что с таянием снега птицам стали доступны ранее опавшие плоды. Сахара в мякоти при теплой погоде превращаются в этиловый спирт. Печень птиц не справляется с нагрузкой - помимо алкогольного отравления, птицы страдают от интоксикации продуктами жизнедеятельности плесневых грибков.В нацпарке просят посетителей не беспокоить птиц – они не нуждаются в помощи или лечении. Когда "опьянение" пройдет, они вернутся к привычному образу жизни.
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"шушенский бор" (национальный парк), красноярский край, общество

В нацпарке "Шушенский бор" свиристели опьянели от забродивших плодов

08:40 09.03.2021 (обновлено: 10:04 09.03.2021)
 
© Фото : Вячеслав ЗагубинСвиристель
Свиристель - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Вячеслав Загубин
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Свиристели в национальном парке (нацпарк) "Шушенский бор" на юге Красноярского края захмелели, поедая забродившие плоды яблони и рябины, сообщает пресс-служба нацпарка.
"В праздничный день 8 марта сотрудники парка наблюдали в равнинном кластере "захмелевших" свиристелей обыкновенных. Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей. Причиной алкогольной интоксикации стало поедание ими плодов яблони и рябины сибирской, в которых начался процесс брожения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что с таянием снега птицам стали доступны ранее опавшие плоды. Сахара в мякоти при теплой погоде превращаются в этиловый спирт. Печень птиц не справляется с нагрузкой - помимо алкогольного отравления, птицы страдают от интоксикации продуктами жизнедеятельности плесневых грибков.
В нацпарке просят посетителей не беспокоить птиц – они не нуждаются в помощи или лечении. Когда "опьянение" пройдет, они вернутся к привычному образу жизни.
В Шушенском боре вырос дождевик гигантских размеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2016
6 сентября 2016, 14:45
В сибирском заповеднике нашли гигантский гриб весом около пяти килограммовДиаметр плодового тела гриба составил 60 сантиметров. По мнению ученых, такие размеры не предел роста дождевика.
 
"Шушенский бор" (национальный парк)Красноярский крайОбщество
 
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