https://ria.ru/20210309/ptitsy-1600403408.html

В нацпарке "Шушенский бор" свиристели опьянели от забродивших плодов

В нацпарке "Шушенский бор" свиристели опьянели от забродивших плодов

Свиристели в национальном парке (нацпарк) "Шушенский бор" на юге Красноярского края захмелели, поедая забродившие плоды яблони и рябины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:40

2021-03-09T08:40

2021-03-09T10:04

"шушенский бор" (национальный парк)

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Свиристели в национальном парке (нацпарк) "Шушенский бор" на юге Красноярского края захмелели, поедая забродившие плоды яблони и рябины, сообщает пресс-служба нацпарка."В праздничный день 8 марта сотрудники парка наблюдали в равнинном кластере "захмелевших" свиристелей обыкновенных. Хохлатые красавцы передвигались по снегу вразвалочку, с трудом координируя движения, а некоторые птицы лежали на снегу, не реагируя на людей. Причиной алкогольной интоксикации стало поедание ими плодов яблони и рябины сибирской, в которых начался процесс брожения", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что с таянием снега птицам стали доступны ранее опавшие плоды. Сахара в мякоти при теплой погоде превращаются в этиловый спирт. Печень птиц не справляется с нагрузкой - помимо алкогольного отравления, птицы страдают от интоксикации продуктами жизнедеятельности плесневых грибков.В нацпарке просят посетителей не беспокоить птиц – они не нуждаются в помощи или лечении. Когда "опьянение" пройдет, они вернутся к привычному образу жизни.

https://ria.ru/20160906/1476203708.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"шушенский бор" (национальный парк), красноярский край, общество