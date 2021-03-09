https://ria.ru/20210309/prokat-1600464555.html
Фильм "Конек-Горбунок" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Фильм "Конек-Горбунок" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Российский фильм-сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок" собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании СТВ. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:17
2021-03-09T16:17
2021-03-09T16:46
культура
павел деревянко
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
михаил ефремов
антон шагин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский фильм-сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок" собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании СТВ."По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия 1" превысили один миллиард рублей. Фильм стал вторым российским миллиардером в 2021 году", — сообщила пресс-служба.Как сообщила пресс-служба, на данный момент за 18 дней проката картину посмотрели более четырех миллионов человек, по средней посещаемости на сеанс фильм остается лидером вторую неделю подряд.Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания 3D образа самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.
https://ria.ru/20210217/premera-1597799156.html
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павел деревянко, кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, михаил ефремов, антон шагин
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский фильм-сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок" собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании СТВ.
"По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия 1" превысили один миллиард рублей. Фильм стал вторым российским миллиардером в 2021 году", — сообщила пресс-служба.
Как сообщила пресс-служба, на данный момент за 18 дней проката картину посмотрели более четырех миллионов человек, по средней посещаемости на сеанс фильм остается лидером вторую неделю подряд.
Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке.
В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания 3D образа самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.