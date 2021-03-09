https://ria.ru/20210309/prokat-1600464555.html

Фильм "Конек-Горбунок" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Фильм "Конек-Горбунок" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Российский фильм-сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок" собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании СТВ. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:17

2021-03-09T16:17

2021-03-09T16:46

культура

павел деревянко

кино и сериалы

новости культуры

паулина андреева

михаил ефремов

антон шагин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский фильм-сказка Олега Погодина "Конек-Горбунок" собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании СТВ."По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала "Россия 1" превысили один миллиард рублей. Фильм стал вторым российским миллиардером в 2021 году", — сообщила пресс-служба.Как сообщила пресс-служба, на данный момент за 18 дней проката картину посмотрели более четырех миллионов человек, по средней посещаемости на сеанс фильм остается лидером вторую неделю подряд.Приключенческий фильм основан на одноименной сказке Петра Ершова, в которой рассказывается о парне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке. В картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов. Для создания 3D образа самого Конька-Горбунка использовали движения, мимику и голос актера Павла Деревянко.

https://ria.ru/20210217/premera-1597799156.html

https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел деревянко, кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, михаил ефремов, антон шагин