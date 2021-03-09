https://ria.ru/20210309/privivka-1600463485.html

Главу Минздрава Австралии госпитализировали после прививки от COVID-19

Главу Минздрава Австралии госпитализировали после прививки от COVID-19

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант был госпитализирован с подозрением на инфекцию через два дня после вакцинации от коронавируса, сообщил телеканал ABC РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:28

2021-03-09T14:28

2021-03-09T14:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

австралия

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант был госпитализирован с подозрением на инфекцию через два дня после вакцинации от коронавируса, сообщил телеканал ABC со ссылкой на канцелярию министра.Согласно заявлению, Хант привился препаратом AstraZeneca, его состояние с вакцинацией не связано. Министр проведет ночь в больнице под наблюдением, ему назначен прием антибиотиков."Ожидается, что министр полностью выздоровеет... Считается, что его состояние не связано с вакциной", - цитирует телеканал заявление канцелярии.Согласно последним данным телеканала, в Австралии сначала пандемии выявлено 28 873 случая заражения коронавирусом, 909 человек скончались, выздоровели 28 029.

https://ria.ru/20210305/privivka-1600121721.html

австралия

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , австралия, в мире