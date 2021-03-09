https://ria.ru/20210309/priamure-1600461594.html

Глава Приамурья рассказал, что делать для "закрепления" одаренных детей

Глава Приамурья рассказал, что делать для "закрепления" одаренных детей

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для "закрепления" талантливых детей в регионе Центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега" должен... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:19

2021-03-09T14:19

2021-03-09T14:19

василий орлов

газпром

транснефть

амурская область

сибур холдинг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1de3abdf8865e97eb2aa7d35571cf277.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для "закрепления" талантливых детей в регионе Центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега" должен вести практико-ориентированную работу и тесно работать с "Газпромом", "Транснефтью", "РЖД", чтобы обеспечить их в дальнейшем работой."В первую очередь центр "Вега" должен вести практико-ориентированную работу. Для этого к сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, такие как "Газпром", "Транснефть", "РЖД". Если говорить о золотодобывающем секторе, мощнейшей здесь является группа компаний "Петропавловск". Цель заключается в том, чтобы "закрепить" одаренных детей (а в будущем – хорошие, перспективные кадры) у нас в Амурской области. Если "Вега" будет работать с предприятиями, тогда у детей после обучения будет возможность вернуться в эти организации на конкретные должности с достойными зарплатами. В противном случае они уедут из региона. Этот вопрос необходимо тщательно проработать", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Итоги работы центра за 2020 год и стратегию его развития на трёхлетнюю перспективу обсудили на заседании попечительского совета при губернаторе Амурской области. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 "Вега" в основном организовывала дистанционные мероприятия, в долгосрочных программах были задействованы 1035 детей, в интенсивных – 1325. Большинство осваивали научные программы, но втором месте по популярности - направление "Искусство", на третьем – "Спорт"."Количество обучающихся, вовлечённых в мероприятия "Веги", - 6491 человек. Здесь у ребят была возможность узнать о химической промышленности, энергетике, космонавтике, медицине. Основная масса школьников, с которыми выстроена работа в центре – благовещенцы", - добавляет правительство Амурской области.Среди партнёров центра вузы, колледжи, предприятия, например, компания "Сибур". За 2020 год "Вега" выявила 82 лидера, которых отправили на профильные смены. Среди проблем центра, озвученных на заседании, обозначили нехватку IT-компетенций у школьных педагогов, которые сопровождают детей при работе с центром "Вега". Проблему предполагается решить вместе с Центром подготовки и развития современных компетенций и технологий педагогической сферы, открывшемся в Благовещенском государственном педуниверситете.Работу "Вега" до 2023 года планируется ввести на новый качественный уровень: обеспечить индивидуальную работу с детьми и молодежью, развивать партнёрскую сеть промышленных предприятий, проводить исследования, помогающие формировать образовательную политику в регионе в соответствии с задачами социально-экономического, научно-технологического и промышленного развития.

https://ria.ru/20210217/tsentry-1597902080.html

https://ria.ru/20210208/tsentry-1596520509.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, газпром, транснефть, амурская область, сибур холдинг, общество