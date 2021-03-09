Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html
На Сахалине трое детей погибли при пожаре в квартире
На Сахалине трое детей погибли при пожаре в квартире
Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Сахалинской области. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:02
2021-03-09T10:07
сахалин
красногорск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мар - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Сахалинской области."В Томаринском районе в селе Красногорск (центральная часть Сахалина) по улице Промышленная, 13 произошел пожар в квартире на первом этаже. По предварительным данным, погибло трое детей", - говорится в сообщении.По информации местных СМИ, семья, в которой шестеро детей, находилась на учете в органах опеки.Как уточнили в пресс-службе областного управления МЧС, 9 марта в 16.33 (8.33 мск) диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в жилом трехэтажном доме. Пожарный расчет прибыл через пять минут, к тому моменту наблюдалось сильное задымление квартиры на первом этаже. В 16.56 возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров, в 17.07 ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.Прокуратура организовала проверку по факту пожара. "Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли дети. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20210309/pozhar-1600406229.html
сахалин
красногорск
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, красногорск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине трое детей погибли при пожаре в квартире

10:02 09.03.2021 (обновлено: 10:07 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мар - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
"В Томаринском районе в селе Красногорск (центральная часть Сахалина) по улице Промышленная, 13 произошел пожар в квартире на первом этаже. По предварительным данным, погибло трое детей", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, семья, в которой шестеро детей, находилась на учете в органах опеки.
Как уточнили в пресс-службе областного управления МЧС, 9 марта в 16.33 (8.33 мск) диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в жилом трехэтажном доме. Пожарный расчет прибыл через пять минут, к тому моменту наблюдалось сильное задымление квартиры на первом этаже. В 16.56 возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров, в 17.07 ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.
Прокуратура организовала проверку по факту пожара. "Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли дети. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Последствия пожара, произошедшего в жилом доме, расположенном в селе Большие Уки Омской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 09:11
СК завел дело после пожара под Омском, где погибли мать и двое детей
 
СахалинКрасногорскСахалинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния