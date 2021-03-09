https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html

На Сахалине трое детей погибли при пожаре в квартире

На Сахалине трое детей погибли при пожаре в квартире

Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Сахалинской области. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:02

2021-03-09T10:02

2021-03-09T10:07

сахалин

красногорск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мар - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Сахалинской области."В Томаринском районе в селе Красногорск (центральная часть Сахалина) по улице Промышленная, 13 произошел пожар в квартире на первом этаже. По предварительным данным, погибло трое детей", - говорится в сообщении.По информации местных СМИ, семья, в которой шестеро детей, находилась на учете в органах опеки.Как уточнили в пресс-службе областного управления МЧС, 9 марта в 16.33 (8.33 мск) диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в жилом трехэтажном доме. Пожарный расчет прибыл через пять минут, к тому моменту наблюдалось сильное задымление квартиры на первом этаже. В 16.56 возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров, в 17.07 ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются.Прокуратура организовала проверку по факту пожара. "Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли дети. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210309/pozhar-1600406229.html

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сахалин, красногорск, сахалинская область, происшествия