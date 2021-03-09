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Собянин распорядился о выплате материальной помощи чернобыльцам
Собянин распорядился о выплате материальной помощи чернобыльцам
Более 15 тысяч москвичей, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС или пострадавших от аварии, получат единовременную выплату в размере от 3 до 10 РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:24
2021-03-09T15:24
2021-03-09T15:24
чернобыльская аэс
сергей собянин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 15 тысяч москвичей, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС или пострадавших от аварии, получат единовременную выплату в размере от 3 до 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.По традиции выплаты будут приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля."Утверждены размеры единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин... Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей", - сообщили в пресс-службе.Также в мэрии уточнили, что единовременную выплату получат 15 113 москвичей – участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф.
https://ria.ru/20210130/posobiya-1595243154.html
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чернобыльская аэс, сергей собянин, москва, общество