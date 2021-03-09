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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется оттепель
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется оттепель
Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:13
2021-03-09T11:13
2021-03-09T15:36
погода
москва
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, ближайшие двое суток погода без существенных осадков и довольно холодная. В ночные часы в Москве от минус 18 до минус 20, по области минус 17-22, местами до минус 25", - сообщила Позднякова.По словам синоптика, в среду дневная температура будет колебаться в пределах минус 5-7 в городе, до минус 9-14 по области, в четверг температура окажется на пару градусов повыше. Характер погоды изменится 12 марта днем: к Москве подойдет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом, температура днем будет постепенно повышаться. Так, в ночь на 12 марта ожидается минус 15-20, днем минус 5-10."Первая оттепель будет в субботу, погода облачная, ночью еще сохранится временами снег, днем небольшие осадки, температура в ночные часы минус 7-12, днем минус 4 плюс 1. Еще более теплая погода будет в воскресный день. Ночью может подсыпать снежок, температура слабо отрицательная до минус 2, днем до плюс 3. Это будет уже первая весенняя оттепель", - отметила синоптик.
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погода, москва, общество
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве
сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова
.
"Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, ближайшие двое суток погода без существенных осадков и довольно холодная. В ночные часы в Москве от минус 18 до минус 20, по области минус 17-22, местами до минус 25", - сообщила Позднякова.
По словам синоптика, в среду дневная температура будет колебаться в пределах минус 5-7 в городе, до минус 9-14 по области, в четверг температура окажется на пару градусов повыше. Характер погоды изменится 12 марта днем: к Москве подойдет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом, температура днем будет постепенно повышаться. Так, в ночь на 12 марта ожидается минус 15-20, днем минус 5-10.
"Первая оттепель будет в субботу, погода облачная, ночью еще сохранится временами снег, днем небольшие осадки, температура в ночные часы минус 7-12, днем минус 4 плюс 1. Еще более теплая погода будет в воскресный день. Ночью может подсыпать снежок, температура слабо отрицательная до минус 2, днем до плюс 3. Это будет уже первая весенняя оттепель", - отметила синоптик.