Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/pogoda-1600425675.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется оттепель
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется оттепель
Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:13
2021-03-09T15:36
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_0:38:3436:1971_1920x0_80_0_0_40cea8b8b84557ee485df2e6268e6423.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, ближайшие двое суток погода без существенных осадков и довольно холодная. В ночные часы в Москве от минус 18 до минус 20, по области минус 17-22, местами до минус 25", - сообщила Позднякова.По словам синоптика, в среду дневная температура будет колебаться в пределах минус 5-7 в городе, до минус 9-14 по области, в четверг температура окажется на пару градусов повыше. Характер погоды изменится 12 марта днем: к Москве подойдет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом, температура днем будет постепенно повышаться. Так, в ночь на 12 марта ожидается минус 15-20, днем минус 5-10."Первая оттепель будет в субботу, погода облачная, ночью еще сохранится временами снег, днем небольшие осадки, температура в ночные часы минус 7-12, днем минус 4 плюс 1. Еще более теплая погода будет в воскресный день. Ночью может подсыпать снежок, температура слабо отрицательная до минус 2, днем до плюс 3. Это будет уже первая весенняя оттепель", - отметила синоптик.
https://ria.ru/20210304/zima-1599918397.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_380:0:3057:2008_1920x0_80_0_0_9598a4eb8f79efd85427883e12f4b8e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется оттепель

11:13 09.03.2021 (обновлено: 15:36 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозная погода с температурой до минус 22 ночью в начале недели в Москве сменится оттепелью на выходных, днем потеплеет до плюс 3, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, ближайшие двое суток погода без существенных осадков и довольно холодная. В ночные часы в Москве от минус 18 до минус 20, по области минус 17-22, местами до минус 25", - сообщила Позднякова.
По словам синоптика, в среду дневная температура будет колебаться в пределах минус 5-7 в городе, до минус 9-14 по области, в четверг температура окажется на пару градусов повыше. Характер погоды изменится 12 марта днем: к Москве подойдет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом, температура днем будет постепенно повышаться. Так, в ночь на 12 марта ожидается минус 15-20, днем минус 5-10.
"Первая оттепель будет в субботу, погода облачная, ночью еще сохранится временами снег, днем небольшие осадки, температура в ночные часы минус 7-12, днем минус 4 плюс 1. Еще более теплая погода будет в воскресный день. Ночью может подсыпать снежок, температура слабо отрицательная до минус 2, днем до плюс 3. Это будет уже первая весенняя оттепель", - отметила синоптик.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:29
Россияне пережили аномально холодную зиму, заявил Вильфанд
 
ПогодаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния