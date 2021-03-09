https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
Москвичей и жителей центра Европейской России после аномальных морозов ожидает резкое потепление, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T05:11
2021-03-09T05:11
2021-03-09T10:46
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Москвичей и жителей центра Европейской России после аномальных морозов ожидает резкое потепление, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее синоптик рассказал, что в эту часть страны придут холода, в столичном регионе в ночь на четверг температура может опуститься до минус 28 градусов.В итоге центр Европейской России окажется в зоне соединения воздушных потоков. "Уже в выходные <...> повышение температуры по сравнению с четвергом почти на 15-20 градусов. Резкое повышение (станет возможным. — Прим. ред.) за счет втягивания воздушных масс с юго-востока и юго-запада", — пояснил Вильфанд.Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу ожидается восемь-десять градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся до нуля, а к воскресенью достигнут положительных значений, пройдет небольшой дождь.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Москвичей и жителей центра Европейской России после аномальных морозов ожидает резкое потепление, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
Ранее синоптик рассказал, что в эту часть страны придут холода, в столичном регионе в ночь на четверг температура может опуститься до минус 28 градусов.
В итоге центр Европейской России окажется в зоне соединения воздушных потоков.
"Уже в выходные <...> повышение температуры по сравнению с четвергом почти на 15-20 градусов. Резкое повышение (станет возможным. — Прим. ред.) за счет втягивания воздушных масс с юго-востока и юго-запада", — пояснил Вильфанд.
Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу ожидается восемь-десять градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся до нуля, а к воскресенью достигнут положительных значений, пройдет небольшой дождь.