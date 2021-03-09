https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода

Москвичей и жителей центра Европейской России после аномальных морозов ожидает резкое потепление, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T05:11

2021-03-09T05:11

2021-03-09T10:46

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Москвичей и жителей центра Европейской России после аномальных морозов ожидает резкое потепление, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее синоптик рассказал, что в эту часть страны придут холода, в столичном регионе в ночь на четверг температура может опуститься до минус 28 градусов.В итоге центр Европейской России окажется в зоне соединения воздушных потоков. "Уже в выходные <...> повышение температуры по сравнению с четвергом почти на 15-20 градусов. Резкое повышение (станет возможным. — Прим. ред.) за счет втягивания воздушных масс с юго-востока и юго-запада", — пояснил Вильфанд.Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу ожидается восемь-десять градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся до нуля, а к воскресенью достигнут положительных значений, пройдет небольшой дождь.

https://ria.ru/20210309/pogoda-1600394361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество