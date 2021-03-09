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Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России
Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России
Самые серьезные холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T03:23
2021-03-09T03:23
2021-03-09T03:42
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Самые серьезные холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, жителей Москвы утром в среду ждут 15-16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до минус 19."Днем максимальные значения - минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы", - отметил Вильфанд.Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России.Наиболее низкие температуры, по словам синоптика, на грядущей неделе ожидают Центральный федеральный округ, а также Приволжский и Уральский федеральные округа.По прогнозам синоптиков, в Черноземье отклонение от температурной нормы составит 5-6 градусов.По данным Гидрометцентра, в Северо-Западной федеральном округе к середине недели температуры днем будут от минус 7 до минус 12 градусов. Единственное "теплое" место - Калининградская область, где дневные температуры будут около нуля.
https://ria.ru/20210309/osadki-1600389668.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Самые серьезные холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"С завтрашнего числа над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся", - сказал Вильфанд.
Так, жителей Москвы утром в среду ждут 15-16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до минус 19.
"Днем максимальные значения - минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы", - отметил Вильфанд.
Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России.
Наиболее низкие температуры, по словам синоптика, на грядущей неделе ожидают Центральный федеральный округ, а также Приволжский и Уральский федеральные округа.
"Температурный фон минус 24 градуса. В Пермском крае до минус 28 градусов, даже в Ульяновской области до минус 29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10-12 градусов. И даже в отдельных регионах, в Заволжье и Урал на 15-16 градусов ниже нормы", - сообщил он.
По прогнозам синоптиков, в Черноземье отклонение от температурной нормы составит 5-6 градусов.
По данным Гидрометцентра, в Северо-Западной федеральном округе к середине недели температуры днем будут от минус 7 до минус 12 градусов. Единственное "теплое" место - Калининградская область
, где дневные температуры будут около нуля.