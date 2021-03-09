https://ria.ru/20210309/pogoda-1600394361.html

Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России

Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России

Самые серьезные холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T03:23

2021-03-09T03:23

2021-03-09T03:42

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597506963_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_42773838c216e8f5a06cf9bae6de293e.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Самые серьезные холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, жителей Москвы утром в среду ждут 15-16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до минус 19."Днем максимальные значения - минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы", - отметил Вильфанд.Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России.Наиболее низкие температуры, по словам синоптика, на грядущей неделе ожидают Центральный федеральный округ, а также Приволжский и Уральский федеральные округа.По прогнозам синоптиков, в Черноземье отклонение от температурной нормы составит 5-6 градусов.По данным Гидрометцентра, в Северо-Западной федеральном округе к середине недели температуры днем будут от минус 7 до минус 12 градусов. Единственное "теплое" место - Калининградская область, где дневные температуры будут около нуля.

https://ria.ru/20210309/osadki-1600389668.html

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество