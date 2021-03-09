https://ria.ru/20210309/podzhog-1600525209.html

В Архангельске студентка устроила поджог в учебном заведении

В Архангельске студентка устроила поджог в учебном заведении

Полицейские в Архангельске возбудили уголовное дело после того, как студентка в одном из образовательных учреждений облила кучу вещей легковоспламеняющейся... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:49

2021-03-09T19:49

2021-03-09T19:49

архангельская область

архангельск

происшествия

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НАРЬЯН-МАР, 9 мар – РИА Новости. Полицейские в Архангельске возбудили уголовное дело после того, как студентка в одном из образовательных учреждений облила кучу вещей легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла их, объяснив свой поступок конфликтом с одним из сотрудников, сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.В субботу, 27 февраля в отдел полиции Архангельска поступило сообщение о пожаре в одном из учебных заведений. Сработала противопожарная сигнализация, оперативно прибыли пожарные, которые и локализовали возгорание. По данным специалистов, причиной возгорания стал поджог. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали одну из учащихся образовательного учреждения."По предварительной информации, в вечернее время в одном из служебных помещений она сложила в кучу различные вещи, полила их заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась. Причиной совершения преступления, по словам девушки, стали проблемы в общении с одним из сотрудников учебного заведения", - сообщили в УМВД. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "покушение на поджог".

https://ria.ru/20210216/podzheg-1597718773.html

архангельская область

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архангельская область, архангельск, происшествия