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В Архангельске студентка устроила поджог в учебном заведении
В Архангельске студентка устроила поджог в учебном заведении
Полицейские в Архангельске возбудили уголовное дело после того, как студентка в одном из образовательных учреждений облила кучу вещей легковоспламеняющейся... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:49
2021-03-09T19:49
архангельская область
архангельск
происшествия
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НАРЬЯН-МАР, 9 мар – РИА Новости. Полицейские в Архангельске возбудили уголовное дело после того, как студентка в одном из образовательных учреждений облила кучу вещей легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла их, объяснив свой поступок конфликтом с одним из сотрудников, сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.В субботу, 27 февраля в отдел полиции Архангельска поступило сообщение о пожаре в одном из учебных заведений. Сработала противопожарная сигнализация, оперативно прибыли пожарные, которые и локализовали возгорание. По данным специалистов, причиной возгорания стал поджог. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали одну из учащихся образовательного учреждения."По предварительной информации, в вечернее время в одном из служебных помещений она сложила в кучу различные вещи, полила их заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась. Причиной совершения преступления, по словам девушки, стали проблемы в общении с одним из сотрудников учебного заведения", - сообщили в УМВД. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "покушение на поджог".
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архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельске студентка устроила поджог в учебном заведении

19:49 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НАРЬЯН-МАР, 9 мар – РИА Новости. Полицейские в Архангельске возбудили уголовное дело после того, как студентка в одном из образовательных учреждений облила кучу вещей легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла их, объяснив свой поступок конфликтом с одним из сотрудников, сообщила пресс-служба УМВД по Архангельской области.
В субботу, 27 февраля в отдел полиции Архангельска поступило сообщение о пожаре в одном из учебных заведений. Сработала противопожарная сигнализация, оперативно прибыли пожарные, которые и локализовали возгорание. По данным специалистов, причиной возгорания стал поджог. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали одну из учащихся образовательного учреждения.
"По предварительной информации, в вечернее время в одном из служебных помещений она сложила в кучу различные вещи, полила их заранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла и скрылась. Причиной совершения преступления, по словам девушки, стали проблемы в общении с одним из сотрудников учебного заведения", - сообщили в УМВД. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "покушение на поджог".
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