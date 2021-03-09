https://ria.ru/20210309/pensiya-1600414125.html

В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:08

2021-03-09T10:08

2021-03-09T14:02

россия

михаил мишустин

общество

экономика

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных.Пресс-служба кабмина уточнила, что теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий россиян, которые могут ее получить: помимо педагогов и медработников, в списке также есть водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.Президент Владимир Путин в октябре 2018-го подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы учли предложения президента и скорректировали сроки.

https://ria.ru/20210118/pensiya-1593241990.html

https://ria.ru/20210307/pensiya-1600242885.html

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россия, михаил мишустин, общество, экономика