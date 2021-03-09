https://ria.ru/20210309/pensiya-1600414125.html
В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:08
2021-03-09T10:08
2021-03-09T14:02
россия
михаил мишустин
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245494_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14fc76c72623f8e55d0df3dee2edf85f.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных.Пресс-служба кабмина уточнила, что теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий россиян, которые могут ее получить: помимо педагогов и медработников, в списке также есть водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.Президент Владимир Путин в октябре 2018-го подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы учли предложения президента и скорректировали сроки.
https://ria.ru/20210118/pensiya-1593241990.html
https://ria.ru/20210307/pensiya-1600242885.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245494_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_eae0bbb3c9d29b1464354086235c313e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество, экономика
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных.
Пресс-служба кабмина уточнила, что теперь в стаж работы будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования.
Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.
"В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов", — напомнили в правительстве.
На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, а также перечислить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и даже количества детей. Всего в законе указаны более 30 категорий россиян, которые могут ее получить: помимо педагогов и медработников, в списке также есть водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности.
Президент Владимир Путин
в октябре 2018-го подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019 года началось поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Кроме того, в законе учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако во втором чтении депутаты Госдумы
учли предложения президента и скорректировали сроки.