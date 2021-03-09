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Глава СВР заявил, что в Вашингтоне недовольны партией "Грузинская мечта"
Глава СВР заявил, что в Вашингтоне недовольны партией "Грузинская мечта"
В Вашингтоне нарастает недовольство партией "Грузинская мечта", которая "уклоняется от безро­потного выполнения американских требований", говорится в заявлении... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:35
2021-03-09T14:52
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сша
сергей нарышкин
вашингтон (город)
грузия
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Вашингтоне нарастает недовольство партией "Грузинская мечта", которая "уклоняется от безро­потного выполнения американских требований", говорится в заявлении директора СВР Сергея Нарышкина, опубликованном на сайте службы."США еще со времен Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил он.Глава СВР также сообщил, что США планируют наладить системную поддержку грузинских оппозиционеров и одновременно подорвать позиции правящей партии. Помимо этого, по словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции."В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - заявил Нарышкин.Он отметил, что пример Грузии свидетельствует о том, что стремление "отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, сергей нарышкин, вашингтон (город), грузия, в мире

Глава СВР заявил, что в Вашингтоне недовольны партией "Грузинская мечта"

14:35 09.03.2021 (обновлено: 14:52 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Вашингтоне нарастает недовольство партией "Грузинская мечта", которая "уклоняется от безро­потного выполнения американских требований", говорится в заявлении директора СВР Сергея Нарышкина, опубликованном на сайте службы.
"США еще со времен Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил он.
Глава СВР также сообщил, что США планируют наладить системную поддержку грузинских оппозиционеров и одновременно подорвать позиции правящей партии. Помимо этого, по словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции.
"В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - заявил Нарышкин.
Он отметил, что пример Грузии свидетельствует о том, что стремление "отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".
Элене Хоштария - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СШАСергей НарышкинВашингтон (город)ГрузияВ мире
 
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