Глава СВР заявил, что в Вашингтоне недовольны партией "Грузинская мечта"
14:35 09.03.2021 (обновлено: 14:52 09.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Вашингтоне нарастает недовольство партией "Грузинская мечта", которая "уклоняется от безропотного выполнения американских требований", говорится в заявлении директора СВР Сергея Нарышкина, опубликованном на сайте службы.
"США еще со времен Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил он.
Глава СВР также сообщил, что США планируют наладить системную поддержку грузинских оппозиционеров и одновременно подорвать позиции правящей партии. Помимо этого, по словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции.
"В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - заявил Нарышкин.
Он отметил, что пример Грузии свидетельствует о том, что стремление "отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".