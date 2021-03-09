https://ria.ru/20210309/partiya-1600465111.html

Глава СВР заявил, что в Вашингтоне недовольны партией "Грузинская мечта"

Глава СВР заявил, что в Вашингтоне недовольны партией "Грузинская мечта"

В Вашингтоне нарастает недовольство партией "Грузинская мечта", которая "уклоняется от безро­потного выполнения американских требований", говорится в заявлении... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:35

2021-03-09T14:35

2021-03-09T14:52

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сша

сергей нарышкин

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грузия

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Вашингтоне нарастает недовольство партией "Грузинская мечта", которая "уклоняется от безро­потного выполнения американских требований", говорится в заявлении директора СВР Сергея Нарышкина, опубликованном на сайте службы."США еще со времен Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил он.Глава СВР также сообщил, что США планируют наладить системную поддержку грузинских оппозиционеров и одновременно подорвать позиции правящей партии. Помимо этого, по словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции."В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - заявил Нарышкин.Он отметил, что пример Грузии свидетельствует о том, что стремление "отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".

https://ria.ru/20210308/dvizhenie-1600370136.html

сша

вашингтон (город)

грузия

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сша, сергей нарышкин, вашингтон (город), грузия, в мире