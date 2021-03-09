Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/parking-1600483013.html
В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга
В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга
Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:08
2021-03-09T17:14
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600496008_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_39329c2b41b725db815be26dbbf860e4.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, всего водитель управлял данным автомобилем около 8 месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей.Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, инцидент произошел в ЖК "Ривер Парк" на Коломенской, машину уже вытащили."Водитель не справился с управлением. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600496008_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_044174024a21ead57b688a47449dac6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга

16:08 09.03.2021 (обновлено: 17:14 09.03.2021)
 
© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
На юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве", - сказал собеседник агентства.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
На юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
На юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
Как уточнил источник, всего водитель управлял данным автомобилем около 8 месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей.
Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, инцидент произошел в ЖК "Ривер Парк" на Коломенской, машину уже вытащили.
"Водитель не справился с управлением. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину", - говорится в сообщении.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
На юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
На юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния