https://ria.ru/20210309/parking-1600483013.html

В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга

В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга

Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:08

2021-03-09T16:08

2021-03-09T17:14

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, всего водитель управлял данным автомобилем около 8 месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей.Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, инцидент произошел в ЖК "Ривер Парк" на Коломенской, машину уже вытащили."Водитель не справился с управлением. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия