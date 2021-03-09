В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга
16:08 09.03.2021 (обновлено: 17:14 09.03.2021)
© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автомобиль Porsche Macan пробил стену паркинга на Корабельной улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Автомобиль Porsche Macan 2020 года пробил стену паркинга на третьем этаже на Корабельной улице в Москве", - сказал собеседник агентства.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
На юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
Как уточнил источник, всего водитель управлял данным автомобилем около 8 месяцев, за это время он успел получить 11 штрафов на общую сумму более 13 тысяч рублей.
Как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, инцидент произошел в ЖК "Ривер Парк" на Коломенской, машину уже вытащили.
"Водитель не справился с управлением. Дорожный патруль ЦОДД вытащил застрявшую в стене машину", - говорится в сообщении.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга
На юге Москвы водитель автомобиля Porsche Macan не справился с управлением и врезался в перекрытия многоэтажного паркинга