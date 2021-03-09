https://ria.ru/20210309/panama-1600406031.html

В Панаме приняли закон о борьбе с политической дискриминацией женщин

В Панаме приняли закон о борьбе с политической дискриминацией женщин

Президент Панамы Лаурентино Кортисо принял закон, который вводит понятие политического насилия как формы дискриминации в отношении женщин, препятствующей... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:09

2021-03-09T09:09

2021-03-09T09:09

лаурентино кортисо

панама

женщины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149224/84/1492248421_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_e7aef97addb6d2e49de0922b222969dc.jpg

МЕХИКО, 9 мар - РИА Новости. Президент Панамы Лаурентино Кортисо принял закон, который вводит понятие политического насилия как формы дискриминации в отношении женщин, препятствующей возможности занимать государственные посты."Стремясь усилить государственную политику по защите жизни, неприкосновенности и прав панамских женщин, я принял закон 202, который изменяет закон 82 от 2013 года о насилии в отношении женщин, и закон 7 от 2018 года о предотвращении дискриминационных действий", - сообщил политик на своей странице в Twitter.Новая норма, опубликованная в "Официальной газете", определяет как политическое насилие ограничения на ресурсы и на доступ к всенародно избираемым должностям или должностям в политических партиях, а также действия и бездействие, основанные на гендерной принадлежности, цель которых состоит в том, чтобы подорвать или свести на нет признание, использование и осуществление политических прав и прерогатив, связанных с государственной службой.Закон 202 устанавливает, что насилие может иметь место в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской сферах, в семье или домохозяйстве или в любых международных отношениях, в обществе, в партии или политическом учреждении, как в государственном, так и в частном секторе.Согласно новому закону, процесс расследования и разрешения дел о преследовании, сексуальных или моральных домогательствах, расизме и сексизме, будет оперативным и конфиденциальным и не должно превышать трех месяцев с даты подачи жалобы.Президент в другом сообщении отметил, что женщины, ставшие жертвами какой-либо формы насилия, согласно закону 202, имеют право получать от своих работодателей разрешение на лечение или последующие судебные действия без ущерба их трудовым правам.

https://ria.ru/20210309/oon-1600391863.html

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаурентино кортисо, панама, женщины, в мире