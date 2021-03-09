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В Панаме приняли закон о борьбе с политической дискриминацией женщин
В Панаме приняли закон о борьбе с политической дискриминацией женщин
Президент Панамы Лаурентино Кортисо принял закон, который вводит понятие политического насилия как формы дискриминации в отношении женщин, препятствующей... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:09
2021-03-09T09:09
лаурентино кортисо
панама
женщины
в мире
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МЕХИКО, 9 мар - РИА Новости. Президент Панамы Лаурентино Кортисо принял закон, который вводит понятие политического насилия как формы дискриминации в отношении женщин, препятствующей возможности занимать государственные посты."Стремясь усилить государственную политику по защите жизни, неприкосновенности и прав панамских женщин, я принял закон 202, который изменяет закон 82 от 2013 года о насилии в отношении женщин, и закон 7 от 2018 года о предотвращении дискриминационных действий", - сообщил политик на своей странице в Twitter.Новая норма, опубликованная в "Официальной газете", определяет как политическое насилие ограничения на ресурсы и на доступ к всенародно избираемым должностям или должностям в политических партиях, а также действия и бездействие, основанные на гендерной принадлежности, цель которых состоит в том, чтобы подорвать или свести на нет признание, использование и осуществление политических прав и прерогатив, связанных с государственной службой.Закон 202 устанавливает, что насилие может иметь место в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской сферах, в семье или домохозяйстве или в любых международных отношениях, в обществе, в партии или политическом учреждении, как в государственном, так и в частном секторе.Согласно новому закону, процесс расследования и разрешения дел о преследовании, сексуальных или моральных домогательствах, расизме и сексизме, будет оперативным и конфиденциальным и не должно превышать трех месяцев с даты подачи жалобы.Президент в другом сообщении отметил, что женщины, ставшие жертвами какой-либо формы насилия, согласно закону 202, имеют право получать от своих работодателей разрешение на лечение или последующие судебные действия без ущерба их трудовым правам.
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лаурентино кортисо, панама, женщины, в мире

В Панаме приняли закон о борьбе с политической дискриминацией женщин

09:09 09.03.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Панама
Страны мира. Панама - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МЕХИКО, 9 мар - РИА Новости. Президент Панамы Лаурентино Кортисо принял закон, который вводит понятие политического насилия как формы дискриминации в отношении женщин, препятствующей возможности занимать государственные посты.
"Стремясь усилить государственную политику по защите жизни, неприкосновенности и прав панамских женщин, я принял закон 202, который изменяет закон 82 от 2013 года о насилии в отношении женщин, и закон 7 от 2018 года о предотвращении дискриминационных действий", - сообщил политик на своей странице в Twitter.
Новая норма, опубликованная в "Официальной газете", определяет как политическое насилие ограничения на ресурсы и на доступ к всенародно избираемым должностям или должностям в политических партиях, а также действия и бездействие, основанные на гендерной принадлежности, цель которых состоит в том, чтобы подорвать или свести на нет признание, использование и осуществление политических прав и прерогатив, связанных с государственной службой.
Закон 202 устанавливает, что насилие может иметь место в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской сферах, в семье или домохозяйстве или в любых международных отношениях, в обществе, в партии или политическом учреждении, как в государственном, так и в частном секторе.
Согласно новому закону, процесс расследования и разрешения дел о преследовании, сексуальных или моральных домогательствах, расизме и сексизме, будет оперативным и конфиденциальным и не должно превышать трех месяцев с даты подачи жалобы.
Президент в другом сообщении отметил, что женщины, ставшие жертвами какой-либо формы насилия, согласно закону 202, имеют право получать от своих работодателей разрешение на лечение или последующие судебные действия без ущерба их трудовым правам.
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