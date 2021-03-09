В Махачкале более 20 человек обратились в больницы с отравлением
10:43 09.03.2021 (обновлено: 11:22 09.03.2021)
МАХАЧКАЛА, 9 мар – РИА Новости. Более 20 человек обратились в больницы Махачкалы с признаками отравления, большинство из них - дети, сообщили РИА Новости пресс-службе минздрава Дагестана.
"В понедельник в больницы Махачкалы с признаками отравления обратились 24 человека, среди них 22 ребёнка", – сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что причины отравления выясняются.
За последние полгода это уже шестое массовое отравление в Дагестане. С 23 по 24 февраля в Каспийскую ЦГБ с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, из них 26 дети, преимущественно дошкольного возраста. Причиной отравления стала некачественная вода из-под крана. Также феврале, по информации минздрава региона, в Хунзахском районе была зафиксирована дизентерия, к медикам с недомоганиями обратились 96 человек, 65 из них – дети. С 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились более 300 человек, из них 246 детей, у них была выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой стала вода из общего водопровода.
С 3 по 7 ноября 2020 года в Махачкале было зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции, в инфекционный стационар были госпитализированы 39 человек, в том числе 12 детей. После опроса заболевших был установлен единый фактор передачи инфекции, все они покупали еду в одном и том же кафе. С 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих детские сады Махачкалы.
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