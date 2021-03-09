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В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого
В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого
РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:00
2021-03-09T18:04
россия
северный поток — 2
евросоюз
германия
сша
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр объяснил, почему отказ от "Северного потока — 2" дорого обойдется Германии.По мнению журналиста, остановка проекта не поможет добиться политических уступок со стороны Москвы. Это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Экономические рычаги в любом случае не смогут "произвести впечатление на Россию", пишет он. Санкции эффективны в первую очередь в отношении мелких стран. Фельбермайр подчеркнул, что остановка "Северного потока — 2" не принесет политических выгод, а в экономическом плане повлечет за собой крупные расходы. Компании, принимающие участие в проекте, потеряют в таком случае миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Европа лишится крупного инфраструктурного проекта. При этом континент еще долго будет нуждаться в природном газе для перехода на климатически нейтральные источники энергии.Автор указал на нецелесообразность импорта газа из других стран. Американский СПГ нужно сжижать и транспортировать, и на это уйдет огромное количество энергии и денег. К тому же такой газ вреднее для экологии. Других поставщиков, например Алжир и Ливию, нельзя назвать надежной альтернативой России. В этом случае большую часть расходов и рисков взяла бы на себя Европа.По мнению автора, Евросоюзу необходимо политическое сближение с Москвой. Он отметил, что двум сторонам нужно развивать торговый потенциал, а также как можно скорее ввести в строй газопровод "Северный поток — 2"."Для ЕС было бы вредно и опасно иметь у своих границ враждебно настроенную страну", — подытожил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210301/porazhenie-1599504744.html
https://ria.ru/20210306/evroparlament-1600220859.html
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россия, северный поток — 2, евросоюз, германия, сша

В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого

17:00 09.03.2021 (обновлено: 18:04 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр объяснил, почему отказ от "Северного потока — 2" дорого обойдется Германии.
По мнению журналиста, остановка проекта не поможет добиться политических уступок со стороны Москвы. Это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Экономические рычаги в любом случае не смогут "произвести впечатление на Россию", пишет он. Санкции эффективны в первую очередь в отношении мелких стран.
"Россия в их число, как известно, не входит", — отметил автор публикации.
Фельбермайр подчеркнул, что остановка "Северного потока — 2" не принесет политических выгод, а в экономическом плане повлечет за собой крупные расходы. Компании, принимающие участие в проекте, потеряют в таком случае миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Европа лишится крупного инфраструктурного проекта. При этом континент еще долго будет нуждаться в природном газе для перехода на климатически нейтральные источники энергии.
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1 марта, 19:32
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Автор указал на нецелесообразность импорта газа из других стран. Американский СПГ нужно сжижать и транспортировать, и на это уйдет огромное количество энергии и денег. К тому же такой газ вреднее для экологии.
Других поставщиков, например Алжир и Ливию, нельзя назвать надежной альтернативой России. В этом случае большую часть расходов и рисков взяла бы на себя Европа.
"Так что нет ничего удивительного в том, что США выступают против этого проекта", — заметил журналист.
По мнению автора, Евросоюзу необходимо политическое сближение с Москвой. Он отметил, что двум сторонам нужно развивать торговый потенциал, а также как можно скорее ввести в строй газопровод "Северный поток — 2".
"Для ЕС было бы вредно и опасно иметь у своих границ враждебно настроенную страну", — подытожил он.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 18:17
В Европарламенте призвали использовать "Северный поток — 2" против России
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзГерманияСША
 
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