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В Москве и области в выходные выпала четверть месячной нормы осадков
В Москве и области в выходные выпала четверть месячной нормы осадков
В Москве и области прошедший снегопад обеспечил выпадение почти четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T00:15
2021-03-09T00:15
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Москве и области прошедший снегопад обеспечил выпадение почти четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что максимальное количество в Москве и области 7 марта составило 4 миллиметра, в ночь на 8 марта выпало еще 4,4 миллиметра, а в области - 7 марта выпало 8 миллиметров, а ночью - 5 миллиметров.По данным Гидрометцентра, сугробы в Москве выросли на 5-10 сантиметров.Вильфанд уточнил, что 8 марта обычно выпадает очень мало осадков."Например, за 9 марта рекордное значение (выпадения осадков - ред.) составляет 15,2 миллиметра, 10 марта - 13,5 миллиметра… 12 - 29,5 миллиметра, а 8 марта за весь период наблюдений выпало 6,6 миллиметра осадков и то в 1893 году", - отметил Вильфанд.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Москве и области в выходные выпала четверть месячной нормы осадков

00:15 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Москве и области прошедший снегопад обеспечил выпадение почти четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сколько же снега выпало? Этот "ныряющий" циклон, снег на всей Европейской территории выпадал неравномерно, но в качестве примера приведу, что было по Москве. Балчуг - центр, выпало за 7 и 8 марта 3,5 миллиметра осадков, в Тушино - 8 миллиметров осадков, на ВДНХ - 7 миллиметров осадков. Учитывая, что месячная норма - это 34 миллиметра (снег и дождь), понятно, что это почти четверть", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что максимальное количество в Москве и области 7 марта составило 4 миллиметра, в ночь на 8 марта выпало еще 4,4 миллиметра, а в области - 7 марта выпало 8 миллиметров, а ночью - 5 миллиметров.
По данным Гидрометцентра, сугробы в Москве выросли на 5-10 сантиметров.
Вильфанд уточнил, что 8 марта обычно выпадает очень мало осадков.
"Например, за 9 марта рекордное значение (выпадения осадков - ред.) составляет 15,2 миллиметра, 10 марта - 13,5 миллиметра… 12 - 29,5 миллиметра, а 8 марта за весь период наблюдений выпало 6,6 миллиметра осадков и то в 1893 году", - отметил Вильфанд.
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