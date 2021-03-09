https://ria.ru/20210309/osadki-1600389668.html

В Москве и области в выходные выпала четверть месячной нормы осадков

В Москве и области в выходные выпала четверть месячной нормы осадков

В Москве и области прошедший снегопад обеспечил выпадение почти четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T00:15

2021-03-09T00:15

2021-03-09T00:15

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Москве и области прошедший снегопад обеспечил выпадение почти четверти месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что максимальное количество в Москве и области 7 марта составило 4 миллиметра, в ночь на 8 марта выпало еще 4,4 миллиметра, а в области - 7 марта выпало 8 миллиметров, а ночью - 5 миллиметров.По данным Гидрометцентра, сугробы в Москве выросли на 5-10 сантиметров.Вильфанд уточнил, что 8 марта обычно выпадает очень мало осадков."Например, за 9 марта рекордное значение (выпадения осадков - ред.) составляет 15,2 миллиметра, 10 марта - 13,5 миллиметра… 12 - 29,5 миллиметра, а 8 марта за весь период наблюдений выпало 6,6 миллиметра осадков и то в 1893 году", - отметил Вильфанд.

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество