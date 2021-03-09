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Для жертв домашнего насилия планируют ввести "охранные ордера"
Для жертв домашнего насилия планируют ввести "охранные ордера"
Жертвам домашнего насилия и их родственникам планируют выдавать "охранный ордер" на время, пока "мучитель" будет проходить психологические курсы. Эта инициатива РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:12
2021-03-09T13:41
россия
оксана пушкина
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жертвам домашнего насилия и их родственникам планируют выдавать "охранный ордер" на время, пока "мучитель" будет проходить психологические курсы. Эта инициатива содержится в законопроекте, который готовят депутаты и сенаторы.Как рассказала во время эфира в Clubhouse заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, это будут делать полицейские. Согласно законопроекту, после инцидента предполагаемый инициатор насилия не может какое-то время находиться рядом с предполагаемой жертвой конфликта и ее или его родственниками.При этом она уточнила, что если "обидчику" совсем некуда идти, то уехать предложат потерпевшей стороне — в ближайший кризисный центр или "ресурсную квартиру", которые должны появиться по всей стране, если закон вступит в силу."Только в нашем законе и в нашей стране такое возможно, мы думаем об этих людях, которые нас мучают", — добавила Пушкина.По словам депутата, сейчас в России есть около 15 кризисных центров. Там жертве помогают и юридически, и психологически.Пушкина подчеркнула, что "охранный ордер" будет работать непродолжительное время, за которое "мучитель" должен будет пройти специальные курсы, например, по борьбе с гневом.Создатели законопроекта уточнили, что инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина."Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так", — заметила одна из авторов инициативы.Проект не будут вносить на рассмотрение до выборов в Госдуму, чтобы, как заметила Пушкина, "не будоражить людей".
https://ria.ru/20210209/nasilie-1596688186.html
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россия, оксана пушкина, госдума рф, общество

Для жертв домашнего насилия планируют ввести "охранные ордера"

12:12 09.03.2021 (обновлено: 13:41 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жертвам домашнего насилия и их родственникам планируют выдавать "охранный ордер" на время, пока "мучитель" будет проходить психологические курсы. Эта инициатива содержится в законопроекте, который готовят депутаты и сенаторы.
Как рассказала во время эфира в Clubhouse заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, это будут делать полицейские. Согласно законопроекту, после инцидента предполагаемый инициатор насилия не может какое-то время находиться рядом с предполагаемой жертвой конфликта и ее или его родственниками.
"Его не лишают этого жилья, только через суд принимается это решение. Он или она должен будет уйти. Куда — это будет одна из превентивных и морально-психологических мер. В следующий раз подумаешь, прежде чем затеять все это", — отметила депутат.
При этом она уточнила, что если "обидчику" совсем некуда идти, то уехать предложат потерпевшей стороне — в ближайший кризисный центр или "ресурсную квартиру", которые должны появиться по всей стране, если закон вступит в силу.
"Только в нашем законе и в нашей стране такое возможно, мы думаем об этих людях, которые нас мучают", — добавила Пушкина.
По словам депутата, сейчас в России есть около 15 кризисных центров. Там жертве помогают и юридически, и психологически.
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Пушкина подчеркнула, что "охранный ордер" будет работать непродолжительное время, за которое "мучитель" должен будет пройти специальные курсы, например, по борьбе с гневом.
Создатели законопроекта уточнили, что инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина.
"Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так", — заметила одна из авторов инициативы.
Проект не будут вносить на рассмотрение до выборов в Госдуму, чтобы, как заметила Пушкина, "не будоражить людей".
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РоссияОксана ПушкинаГосдума РФОбщество
 
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