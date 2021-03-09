https://ria.ru/20210309/order-1600436138.html

Для жертв домашнего насилия планируют ввести "охранные ордера"

Для жертв домашнего насилия планируют ввести "охранные ордера"

Жертвам домашнего насилия и их родственникам планируют выдавать "охранный ордер" на время, пока "мучитель" будет проходить психологические курсы. Эта инициатива РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:12

2021-03-09T12:12

2021-03-09T13:41

россия

оксана пушкина

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Жертвам домашнего насилия и их родственникам планируют выдавать "охранный ордер" на время, пока "мучитель" будет проходить психологические курсы. Эта инициатива содержится в законопроекте, который готовят депутаты и сенаторы.Как рассказала во время эфира в Clubhouse заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, это будут делать полицейские. Согласно законопроекту, после инцидента предполагаемый инициатор насилия не может какое-то время находиться рядом с предполагаемой жертвой конфликта и ее или его родственниками.При этом она уточнила, что если "обидчику" совсем некуда идти, то уехать предложат потерпевшей стороне — в ближайший кризисный центр или "ресурсную квартиру", которые должны появиться по всей стране, если закон вступит в силу."Только в нашем законе и в нашей стране такое возможно, мы думаем об этих людях, которые нас мучают", — добавила Пушкина.По словам депутата, сейчас в России есть около 15 кризисных центров. Там жертве помогают и юридически, и психологически.Пушкина подчеркнула, что "охранный ордер" будет работать непродолжительное время, за которое "мучитель" должен будет пройти специальные курсы, например, по борьбе с гневом.Создатели законопроекта уточнили, что инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина."Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так", — заметила одна из авторов инициативы.Проект не будут вносить на рассмотрение до выборов в Госдуму, чтобы, как заметила Пушкина, "не будоражить людей".

https://ria.ru/20210209/nasilie-1596688186.html

https://ria.ru/20201125/nasilie-1586278157.html

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россия, оксана пушкина, госдума рф, общество