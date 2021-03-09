https://ria.ru/20210309/oon-1600391863.html

В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран

В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран

Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, заявила на неформальной встрече СБ... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T01:48

2021-03-09T01:48

2021-03-09T01:48

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ООН, 9 мар – РИА Новости. Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, заявила на неформальной встрече СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров - женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов."При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет", - сказала ДиКарло.По ее словам, ООН должна подавать личный пример в вопросов обеспечения равенства полов. Как указала ДиКарло, генсек ООН назначил женщин более, чем на 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях организации, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке."Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН", - отметила она.

https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600081051.html

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