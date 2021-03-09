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В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран
В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран
Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, заявила на неформальной встрече СБ... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T01:48
2021-03-09T01:48
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, заявила на неформальной встрече СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров - женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов."При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет", - сказала ДиКарло.По ее словам, ООН должна подавать личный пример в вопросов обеспечения равенства полов. Как указала ДиКарло, генсек ООН назначил женщин более, чем на 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях организации, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке."Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН", - отметила она.
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весь мир, оон, в мире

В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран

01:48 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Равной доли женщин и мужчин во главе государств и правительств при нынешнем уровне прогресса удастся добиться через 130 лет, заявила на неформальной встрече СБ ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что всего в 22 странах женщина является главой государства или правительства. При этом только 21% министров - женщины, а женщины-парламентарии составляют менее 25% депутатов.
"При нынешнем уровне прогресса достижение равенства полов на уровне глав государств и правительств займет еще 130 лет", - сказала ДиКарло.
По ее словам, ООН должна подавать личный пример в вопросов обеспечения равенства полов. Как указала ДиКарло, генсек ООН назначил женщин более, чем на 57% руководящих должностей в специальных политических миссиях организации, в том числе на посты глав миссий в Афганистане и Ираке.
"Мы привержены конструктивному участию женщин в мирных процессах, которые проходят под эгидой ООН", - отметила она.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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