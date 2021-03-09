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Владельцев iPhone предупредили об экстренном обновлении
Владельцев iPhone предупредили об экстренном обновлении
Компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны немедленно установить. Об этом пишет Forbes. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:09
2021-03-09T18:09
apple iphone
forbes
apple ios
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны немедленно установить. Об этом пишет Forbes.Компания рекомендует поставить iOS 14.4.1 для исправления ряда серьезных проблем, связанных с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода, поясняют эксперты.Apple пока не приводит никаких дополнительных сведений. Это необходимо для того, чтобы исправить уязвимость в телефонах пользователей до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.В статье отмечается, что выпуск компанией обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.Он добавил, что для этого требуется взаимодействие с пользователем. Это означает, что владельцу iPhone придется что-то загрузить на него. При этом злоумышленники сами могут рассылать электронные письма или текстовые сообщения, чтобы заставить пользователя установить вредоносный контент.Кард в связи с этим посоветовал поскорее обновить свой гаджет до iOS 14.4.1.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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apple iphone, forbes, apple ios

Владельцев iPhone предупредили об экстренном обновлении

18:09 09.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкCмартфон компании Apple
Cмартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны немедленно установить. Об этом пишет Forbes.
Компания рекомендует поставить iOS 14.4.1 для исправления ряда серьезных проблем, связанных с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода, поясняют эксперты.
Apple пока не приводит никаких дополнительных сведений. Это необходимо для того, чтобы исправить уязвимость в телефонах пользователей до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 20:16
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
В статье отмечается, что выпуск компанией обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.
"Эта уязвимость позволяет злоумышленникам создавать контент, который при обработке на устройстве сможет запускать на нем свой код", — уточнил специалист по кибербезопасности Дэниел Кард.
Он добавил, что для этого требуется взаимодействие с пользователем. Это означает, что владельцу iPhone придется что-то загрузить на него. При этом злоумышленники сами могут рассылать электронные письма или текстовые сообщения, чтобы заставить пользователя установить вредоносный контент.
Кард в связи с этим посоветовал поскорее обновить свой гаджет до iOS 14.4.1.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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