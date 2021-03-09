https://ria.ru/20210309/obnovlenie-1600508429.html

Владельцев iPhone предупредили об экстренном обновлении

Владельцев iPhone предупредили об экстренном обновлении

Компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны немедленно установить. Об этом пишет Forbes. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:09

2021-03-09T18:09

2021-03-09T18:09

apple iphone

forbes

apple ios

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1, которое пользователи iPhone должны немедленно установить. Об этом пишет Forbes.Компания рекомендует поставить iOS 14.4.1 для исправления ряда серьезных проблем, связанных с безопасностью. Уязвимость CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движке браузера Safari, может привести к выполнению произвольного кода, поясняют эксперты.Apple пока не приводит никаких дополнительных сведений. Это необходимо для того, чтобы исправить уязвимость в телефонах пользователей до того, как злоумышленники узнают подробности обновления.В статье отмечается, что выпуск компанией обновления iOS 14.4.1 специально для WebKit говорит о том, что Apple считает ее серьезной проблемой для iPhone.Он добавил, что для этого требуется взаимодействие с пользователем. Это означает, что владельцу iPhone придется что-то загрузить на него. При этом злоумышленники сами могут рассылать электронные письма или текстовые сообщения, чтобы заставить пользователя установить вредоносный контент.Кард в связи с этим посоветовал поскорее обновить свой гаджет до iOS 14.4.1.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/eppl-1600440331.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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