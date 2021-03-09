https://ria.ru/20210309/noch-1600399529.html

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:03

2021-03-09T08:03

2021-03-09T19:20

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус."На текущий момент в Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны", - сказал Леус.

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество