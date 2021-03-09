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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:03
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москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус."На текущий момент в Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны", - сказал Леус.
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михаил леус, москва, общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

08:03 09.03.2021 (обновлено: 19:20 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.
"На текущий момент в Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны", - сказал Леус.
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