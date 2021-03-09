https://ria.ru/20210309/noch-1600399529.html
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:03
2021-03-09T08:03
2021-03-09T19:20
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус."На текущий момент в Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны", - сказал Леус.
https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html
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михаил леус, москва, общество