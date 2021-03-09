https://ria.ru/20210309/neft-1600439403.html

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:27

2021-03-09T12:27

2021-03-09T12:34

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."На Ярайнерском нефтяном месторождении (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что задвижки трубопровода перекрыты, в водоемы нефть не попала. Сейчас идут работы по сбору и вывозу загрязненной снежной массы и грунта.

https://ria.ru/20210307/razliv-1600251737.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия