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На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:27
2021-03-09T12:34
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."На Ярайнерском нефтяном месторождении (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что задвижки трубопровода перекрыты, в водоемы нефть не попала. Сейчас идут работы по сбору и вывозу загрязненной снежной массы и грунта.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия

На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

12:27 09.03.2021 (обновлено: 12:34 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"На Ярайнерском нефтяном месторождении (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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В Приамурье произошел разлив нефтепродуктов
Он добавил, что задвижки трубопровода перекрыты, в водоемы нефть не попала. Сейчас идут работы по сбору и вывозу загрязненной снежной массы и грунта.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
 
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