https://ria.ru/20210309/neft-1600439403.html
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:27
2021-03-09T12:27
2021-03-09T12:34
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."На Ярайнерском нефтяном месторождении (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что задвижки трубопровода перекрыты, в водоемы нефть не попала. Сейчас идут работы по сбору и вывозу загрязненной снежной массы и грунта.
https://ria.ru/20210307/razliv-1600251737.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"На Ярайнерском нефтяном месторождении (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задвижки трубопровода перекрыты, в водоемы нефть не попала. Сейчас идут работы по сбору и вывозу загрязненной снежной массы и грунта.