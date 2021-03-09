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Эксперт раскрыл сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс
Эксперт раскрыл сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс
Военный эксперт Алексей Валюженич описал сценарий крупного наступления украинской армии на Донбасс. Его слова приводит "МК". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:34
2021-03-09T19:34
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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Раскрыт сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Валюженич описал сценарий крупного наступления украинской армии на Донбасс. Его слова приводит "МК".По словам специалиста, военные действия начнутся с налета беспилотников. С их помощью украинская армия попытается уничтожить силы противовоздушной обороны ДНР И ЛНР. Затем начнут наступать крупные соединения бронетехники под прикрытием всей мощи авиации. По мнению Валюженича, об этом свидетельствуют свежие ролики, на которых ВСУ перебрасывают танки к линии фронта. На следующем этапе украинские военные перебазируют беспилотные летательные аппараты поближе к линии соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что речь идет не о регулярной ротации войск и не о хаотичных движениях, а об усилении группировки. В Донбасс везут комплексы ПВО, командные машины. Украина перебрасывает к ДНР и ЛНР крупные силы, и это мероприятие стоит серьезных денег, отметил Валюженич.В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. В МВД ДНР сообщили 3 марта, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ. В регионе также участились обстрелы населенных пунктов.Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
https://ria.ru/20210304/uslovie-1599937062.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины

Эксперт раскрыл сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс

19:34 09.03.2021
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Валюженич описал сценарий крупного наступления украинской армии на Донбасс. Его слова приводит "МК".
По словам специалиста, военные действия начнутся с налета беспилотников. С их помощью украинская армия попытается уничтожить силы противовоздушной обороны ДНР И ЛНР. Затем начнут наступать крупные соединения бронетехники под прикрытием всей мощи авиации.
По мнению Валюженича, об этом свидетельствуют свежие ролики, на которых ВСУ перебрасывают танки к линии фронта. На следующем этапе украинские военные перебазируют беспилотные летательные аппараты поближе к линии соприкосновения.
Украинские военные на побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 15:51
Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией
Эксперт подчеркнул, что речь идет не о регулярной ротации войск и не о хаотичных движениях, а об усилении группировки. В Донбасс везут комплексы ПВО, командные машины. Украина перебрасывает к ДНР и ЛНР крупные силы, и это мероприятие стоит серьезных денег, отметил Валюженич.
"Зря их туда-сюда гонять не будут. Это десятки танков, артиллерия, личный состав <…> Все продумано и взвешено", — подытожил специалист.
В Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. В МВД ДНР сообщили 3 марта, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ. В регионе также участились обстрелы населенных пунктов.
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 20:48
Эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
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