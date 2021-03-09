https://ria.ru/20210309/napitok-1600453928.html

Назван напиток, снижающий артериальное давление

Назван напиток, снижающий артериальное давление

Томатный сок может снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний. К такому выводу пришли японские ученые из Токийского... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:37

2021-03-09T13:37

2021-03-09T14:57

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Томатный сок может снижать кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний. К такому выводу пришли японские ученые из Токийского медицинского университета, исследование которых опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.Специалисты отобрали 481 добровольца: в течение года они употребляли несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Каждый из участников вел дневник, указывая в нем любые изменения в состоянии здоровья.В конце эксперимента ученые сравнили показатели всех испытуемых и пришли к выводу, что у большинства участников с предгипертонией или гипертонией артериальное давление упало в среднем на три процента.Авторы работы предупредили, что соленый томатный сок может оказать противоположный эффект из-за большого количества натрия, и рекомендовали употреблять напиток без каких-либо добавок.

https://ria.ru/20210213/infarkt-1597350330.html

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2021

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здоровье, общество