https://ria.ru/20210309/myasnikov-1600460468.html
Мясников рассказал, как болезни зубов приводят к раку
Мясников рассказал, как болезни зубов приводят к раку
Врач и телеведущий Александр Мясников указал на важность ухода за зубами и полостью рта. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:10
2021-03-09T14:10
2021-03-09T14:55
александр мясников (врач)
рак
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников указал на важность ухода за зубами и полостью рта.По его словам, ученые уже установили тесную связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, живущими во рту и активно размножающимися при пародонтите и других заболеваниях зубов и десен. В частности, этот фактор существенно повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.Он подчеркнул, что, ухаживая за полостью рта, человек обслуживает "важный узел", влияющий на общее состояние здоровья.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/davlenie-1600449923.html
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александр мясников (врач), рак, здоровье - общество