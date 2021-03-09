https://ria.ru/20210309/myasnikov-1600460468.html

Мясников рассказал, как болезни зубов приводят к раку

Мясников рассказал, как болезни зубов приводят к раку

Врач и телеведущий Александр Мясников указал на важность ухода за зубами и полостью рта. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:10

2021-03-09T14:10

2021-03-09T14:55

александр мясников (врач)

рак

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников указал на важность ухода за зубами и полостью рта.По его словам, ученые уже установили тесную связь между онкологическими заболеваниями и бактериями, живущими во рту и активно размножающимися при пародонтите и других заболеваниях зубов и десен. В частности, этот фактор существенно повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.Он подчеркнул, что, ухаживая за полостью рта, человек обслуживает "важный узел", влияющий на общее состояние здоровья.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/davlenie-1600449923.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), рак, здоровье - общество