https://ria.ru/20210309/moskva-1600436340.html

Синоптики предупредили о ледяных иглах в небе над Москвой

Синоптики предупредили о ледяных иглах в небе над Москвой

Ледяные иглы могут появиться в небе над Москвой в период с 21.00 10 марта до 03.00 11 марта, не исключен морозный туман с ухудшением видимости, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:13

2021-03-09T12:13

2021-03-09T12:24

евгений тишковец

погода

москва

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ледяные иглы могут появиться в небе над Москвой в период с 21.00 10 марта до 03.00 11 марта, не исключен морозный туман с ухудшением видимости, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате арктического вторжения в ближайшие двое суток москвичей и жителей Центральной России ждут аномальные морозы с температурным фоном на 15 градусов ниже нормы. В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждения воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара. Так, по прогнозам, в период с 21.00 10 марта до 03.00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже минус 20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы", - сообщил Тишковец.Синоптик также добавил, что в этот период не исключен морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Также Тишковец рассказал, что это может привести в темное время суток к появлению красивых светящихся "столбов", идущих от фонарей вверх в небо.

https://ria.ru/20210309/pogoda-1600427792.html

москва

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евгений тишковец, погода, москва, общество