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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210309/moskva-1600432142.html
Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году превысили 3,5 триллиона рублей
Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году превысили 3,5 триллиона рублей
Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2020 году вырос на 1,7% и достиг 3,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:49
2021-03-09T11:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2020 году вырос на 1,7% и достиг 3,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как отмечают в ДИПП, сохранить инвестиционную активность в прошлом году значительно помогла система мер поддержки, которая работает в Москве уже пять лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь – различные субсидии и льготные займы, снижение налоговой нагрузки посредством специальных статусов, например, новые проекты могут получить статус инвестиционного приоритетного проекта, а уже существующие предприятия – статус промышленного комплекса. "Сегодня пакетом налоговых льгот пользуются уже 123 московских компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов. За последние пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 миллиарда рублей: 54 миллиарда вложили технопарки, 32,4 миллиарда - промкомплексы, 8,4 миллиарда – якорные резиденты. Вложения в инвестиционные приоритетные проекты составляют порядка 32 миллиардов рублей", – сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он добавил, что в 2020 году в столице в дополнение к ранее действовавшим мерам поддержки бизнеса были запущены еще две – инвестиционный налоговый вычет и программа стимулирования создания рабочих мест. В 2021 году в силу вступит еще одна форма взаимодействия инвесторов с городом – заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
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александр прохоров, москва

Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году превысили 3,5 триллиона рублей

11:49 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2020 году вырос на 1,7% и достиг 3,6 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли до 3,6 триллиона рублей. На долю столицы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечают в ДИПП, сохранить инвестиционную активность в прошлом году значительно помогла система мер поддержки, которая работает в Москве уже пять лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь – различные субсидии и льготные займы, снижение налоговой нагрузки посредством специальных статусов, например, новые проекты могут получить статус инвестиционного приоритетного проекта, а уже существующие предприятия – статус промышленного комплекса.
"Сегодня пакетом налоговых льгот пользуются уже 123 московских компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов. За последние пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 миллиарда рублей: 54 миллиарда вложили технопарки, 32,4 миллиарда - промкомплексы, 8,4 миллиарда – якорные резиденты. Вложения в инвестиционные приоритетные проекты составляют порядка 32 миллиардов рублей", – сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:14Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Доля Москвы в российском экспорте за пять лет выросла в 1,5 раза
Он добавил, что в 2020 году в столице в дополнение к ранее действовавшим мерам поддержки бизнеса были запущены еще две – инвестиционный налоговый вычет и программа стимулирования создания рабочих мест. В 2021 году в силу вступит еще одна форма взаимодействия инвесторов с городом – заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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