Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html
Эксперты рассказали, как мошенники взламывают мобильные банки
Эксперты рассказали, как мошенники взламывают мобильные банки
Мошенники в России научились проникать в мобильные приложения банков, находя уязвимости в программном обеспечении, однако такие методики используются для обмана РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T07:07
2021-03-09T11:22
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мошенники в России научились проникать в мобильные приложения банков, находя уязвимости в программном обеспечении, однако такие методики используются для обмана клиентов кредитных организаций не так часто, как социальная инженерия. Об этом РИА Новости рассказали эксперты в сфере информационной безопасности.По словам ведущего специалиста "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, речь идет о приложениях или личных кабинетах на сайтах для использования интернет-банкинга, а также сервисах для перевода средств с карты на карту. Уязвимости могут быть самые разнообразные, но наиболее опасны те, которые связаны с недостаточной авторизацией или аутентификацией.Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин согласился с коллегой. Эта уязвимость приводит к тому, что злоумышленники легко могут узнать некоторую информацию из личных кабинетов: сумму вкладов, траты, паспортные данные, отметил он."Вторая по популярности проблема — это возможность проведения атак на клиентов (36 процентов), что может позволить получить доступ в ваш личный кабинет, а при совокупности разных уязвимостей — даже вывести деньги", — заявил эксперт.Причины появления такой бреши в безопасности онлайн-сервисов — это спешка и отсутствие профессионального и качественного аудита приложений и протоколов общения до ввода его в эксплуатацию, говорит замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.Вместе с тем Голованов из "Лаборатории Касперского" добавил, что реальных инцидентов, когда злоумышленники пользовались такими "слабостями" в ПО, немного."Зачастую злоумышленникам проще выманить необходимую для перевода информацию с помощью социальной инженерии", — заключил эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/moshennik-1600220638.html
https://ria.ru/20210303/moshenniki-1599770979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия

Эксперты рассказали, как мошенники взламывают мобильные банки

07:07 09.03.2021 (обновлено: 11:22 09.03.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мошенники в России научились проникать в мобильные приложения банков, находя уязвимости в программном обеспечении, однако такие методики используются для обмана клиентов кредитных организаций не так часто, как социальная инженерия. Об этом РИА Новости рассказали эксперты в сфере информационной безопасности.
По словам ведущего специалиста "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, речь идет о приложениях или личных кабинетах на сайтах для использования интернет-банкинга, а также сервисах для перевода средств с карты на карту. Уязвимости могут быть самые разнообразные, но наиболее опасны те, которые связаны с недостаточной авторизацией или аутентификацией.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 18:24
"У нас нет совести". Телефонный мошенник раскрыл секреты своей работы
Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин согласился с коллегой. Эта уязвимость приводит к тому, что злоумышленники легко могут узнать некоторую информацию из личных кабинетов: сумму вкладов, траты, паспортные данные, отметил он.
"Вторая по популярности проблема — это возможность проведения атак на клиентов (36 процентов), что может позволить получить доступ в ваш личный кабинет, а при совокупности разных уязвимостей — даже вывести деньги", — заявил эксперт.
Причины появления такой бреши в безопасности онлайн-сервисов — это спешка и отсутствие профессионального и качественного аудита приложений и протоколов общения до ввода его в эксплуатацию, говорит замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
Вместе с тем Голованов из "Лаборатории Касперского" добавил, что реальных инцидентов, когда злоумышленники пользовались такими "слабостями" в ПО, немного.
"Зачастую злоумышленникам проще выманить необходимую для перевода информацию с помощью социальной инженерии", — заключил эксперт.
Телефон - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 15:32
ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые пирамиды
 
РоссияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния