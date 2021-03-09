https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html

Эксперты рассказали, как мошенники взламывают мобильные банки

Эксперты рассказали, как мошенники взламывают мобильные банки

Мошенники в России научились проникать в мобильные приложения банков, находя уязвимости в программном обеспечении, однако такие методики используются для обмана РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T07:07

2021-03-09T07:07

2021-03-09T11:22

россия

происшествия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мошенники в России научились проникать в мобильные приложения банков, находя уязвимости в программном обеспечении, однако такие методики используются для обмана клиентов кредитных организаций не так часто, как социальная инженерия. Об этом РИА Новости рассказали эксперты в сфере информационной безопасности.По словам ведущего специалиста "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, речь идет о приложениях или личных кабинетах на сайтах для использования интернет-банкинга, а также сервисах для перевода средств с карты на карту. Уязвимости могут быть самые разнообразные, но наиболее опасны те, которые связаны с недостаточной авторизацией или аутентификацией.Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин согласился с коллегой. Эта уязвимость приводит к тому, что злоумышленники легко могут узнать некоторую информацию из личных кабинетов: сумму вкладов, траты, паспортные данные, отметил он."Вторая по популярности проблема — это возможность проведения атак на клиентов (36 процентов), что может позволить получить доступ в ваш личный кабинет, а при совокупности разных уязвимостей — даже вывести деньги", — заявил эксперт.Причины появления такой бреши в безопасности онлайн-сервисов — это спешка и отсутствие профессионального и качественного аудита приложений и протоколов общения до ввода его в эксплуатацию, говорит замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.Вместе с тем Голованов из "Лаборатории Касперского" добавил, что реальных инцидентов, когда злоумышленники пользовались такими "слабостями" в ПО, немного."Зачастую злоумышленникам проще выманить необходимую для перевода информацию с помощью социальной инженерии", — заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/moshennik-1600220638.html

https://ria.ru/20210303/moshenniki-1599770979.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия