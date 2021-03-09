https://ria.ru/20210309/monitoring-1600478740.html

Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги

Эксперты оценили введение мониторинга цен на основные товары и услуги

Постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги даст правительству РФ дополнительную информацию для оценки рисков их роста, однако важнее то, как кабмин... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:43

2021-03-09T15:43

2021-03-09T15:43

антон табах

алексей девятов

уралсиб (финансовая корпорация)

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги даст правительству РФ дополнительную информацию для оценки рисков их роста, однако важнее то, как кабмин распорядится этими данными и какие меры будет принимать в случае необходимости, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Во вторник кабмин РФ сообщил о введении постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги, закрепив за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Если анализ ситуации покажет существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания, профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования, следует из сообщения пресс-служба кабмина."Мне кажется, всегда полезно иметь альтернативный источник данных в том, что касается цен на социально значимые продукты", - полагает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.Он отметил, что поскольку Россия достаточно тесно интегрирована в глобальную экономику, то рост мировых цен отражается и на том, что происходит внутри страны. "В случае резких колебаний всегда имеет смысл защищать отечественных потребителей, чтобы поддерживать относительно благополучную социально-экономическую обстановку", - добавил он.Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах предположил, что мониторинг кабмина будет оперативным и может быть основан, например, на данных торговых сетей. "Мониторинг, естественно, ничему не навредит, потому что полезно знать, что происходит. Более того - оперативные данные всегда лучше, чем (данные) с некоторым отставанием. Как я понимаю, мониторинг правительственный - он будет оперативный, по данным торговых сетей. Это более современно, это менее научно, корзина менее взвешена, он более сконцентрирован, то есть более узкий круг товаров, но при этом, что называется, он более сфокусирован", - сказал Табах РИА Новости.При этом он подчеркнул, что постоянный мониторинг цен не более чем инструмент, и только время покажет, как правительство сможет им воспользоваться. "Знание о чем-то не помогает само по себе решить проблему", - уверен он.С ним согласен и Девятов, указывая на то, что ключевым остается вопрос, каким образом кабмин будет сдерживать цены. "На мой взгляд, здесь важно использовать стандартные экономические инструменты - такие как пошлины и квоты. Сдерживание цен искусственным путем - в условиях отсутствия или низких пошлин - может приводить к дефициту", - пояснил главный экономист банка "Уралсиб".

https://ria.ru/20210309/sovfed-1600426317.html

https://ria.ru/20210305/produkty-1600148366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон табах, алексей девятов, уралсиб (финансовая корпорация), экономика