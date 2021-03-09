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Наука
https://ria.ru/20210309/mks-1600401879.html
Экипаж МКС совершит дополнительный выход в открытый космос
Экипаж МКС совершит дополнительный выход в открытый космос
Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществит дополнительный выход в открытый космос по американской программе, сообщило НАСА. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:25
2021-03-09T19:19
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществит дополнительный выход в открытый космос по американской программе, сообщило НАСА.По данным на сайте космического агентства, выход начнется в 14.50 мск и продлится 6,5 часов. Его выполнят американцы Виктор Гловер и Майкл Хопкинс.Астронавтам предстоит выполнить задачи, которые не успели сделать в прошлых выходах: стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity.В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Экипаж МКС совершит дополнительный выход в открытый космос

08:25 09.03.2021 (обновлено: 19:19 09.03.2021)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществит дополнительный выход в открытый космос по американской программе, сообщило НАСА.
По данным на сайте космического агентства, выход начнется в 14.50 мск и продлится 6,5 часов. Его выполнят американцы Виктор Гловер и Майкл Хопкинс.
Астронавтам предстоит выполнить задачи, которые не успели сделать в прошлых выходах: стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity.
В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.
Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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