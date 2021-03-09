https://ria.ru/20210309/mks-1600401879.html

Экипаж МКС совершит дополнительный выход в открытый космос

Экипаж МКС совершит дополнительный выход в открытый космос

Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществит дополнительный выход в открытый космос по американской программе, сообщило НАСА. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:25

2021-03-09T08:25

2021-03-09T19:19

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) в субботу осуществит дополнительный выход в открытый космос по американской программе, сообщило НАСА.По данным на сайте космического агентства, выход начнется в 14.50 мск и продлится 6,5 часов. Его выполнят американцы Виктор Гловер и Майкл Хопкинс.Астронавтам предстоит выполнить задачи, которые не успели сделать в прошлых выходах: стравить и переместить аммиачные перемычки, установить усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest, закончить подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity.В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.Сейчас на МКС помимо Гловера и Хопкинса работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/nasa-1600030840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса