https://ria.ru/20210309/minfin-1600429145.html

Минфин допустил сокращение плана заимствований

Минфин допустил сокращение плана заимствований

Минфин РФ допускает сокращение объема заимствований в 2021 году, это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:34

2021-03-09T11:34

2021-03-09T19:18

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минфин РФ допускает сокращение объема заимствований в 2021 году, это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП, что в свою очередь позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам."Фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. За счет них значительно увеличились свободные бюджетные остатки. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований", - сказал Силуанов.По его словам, постепенное снижение заимствований поможет быстрее нормализовать бюджетную политику в части ее влияния на долговые рынки. "Безусловно, это положительно скажется на процентных ставках в экономике, что позволит поддержать рост частных инвестиций, а также позволит долговому рынку спокойно реагировать на возможные санкционные риски", - отметил он."Возможное сокращение в этом году заимствований обеспечит сохранение уровня государственного долга (в ближайшие три года) в пределах 20% ВВП, что позволит сохранить высокий уровень доверия со стороны инвесторов в долговой российский рынок, позволит более гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы, в том числе связанные с пандемией", - заключил Силуанов.Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.

https://ria.ru/20210309/tseny-1600423818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика