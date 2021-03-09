https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600436618.html

Запад меняет формат давления на Белоруссию, заявил посол России в Минске

Запад меняет формат давления на Белоруссию, заявил посол России в Минске

Запад не отказался от идеи раскачивания обстановки в Белоруссии и ее отрыва от России, заявил посол РФ в Минске в интервью телеканалу РБК. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:14

2021-03-09T12:14

2021-03-09T12:39

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Запад не отказался от идеи раскачивания обстановки в Белоруссии и ее отрыва от России, заявил посол РФ в Минске в интервью телеканалу РБК.По его мнению, сегодня Запад "переосмысливает формат давления на Белоруссию". "То жесткое беспрецедентное неправовое давление, которое мы видели в ушедшем году со дня выборов, я думаю, будет меняться на более изящную, более тонкую, более умную работу", - пояснил Мезенцев."Сегодня не получилось обеспечить противостояние на улицах. Совершенно понятно, что политическая и силовая система государства устояли против этого вызова, но задача раскачивания обстановки здесь и задача отрыва Белоруссии от России никуда не отложены в долгий ящик, к великому сожалению. И это заставляет сегодня предъявлять миру и белорусскому обществу более лояльную риторику, более внимательное отношение к запросам Белоруссии, наверное, не такой "ломовой" формат давления", - сказал российский посол.Он допустил, что "те месяцы линейного наращивания угроз и претензий будут сочетаться в ближайшее время с призывами найти формат диалога, учесть мнение граждан, мнение власти". "Наверное, будут другие посулы, посулы поддержки", - сказал Мезенцев. В частности, речь может идти о деполитизированных и выгодных для регионов страны проектах, пояснил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Евросоюз, Великобритания, США и Канада после президентских выборов ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599624942.html

https://ria.ru/20210303/tikhanovskaya-1599805483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире