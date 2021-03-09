https://ria.ru/20210309/medvedchuk-1600498579.html

СМИ сообщили о допросе Медведчука в СБУ

СМИ сообщили о допросе Медведчука в СБУ

Служба безопасности Украины во вторник допросила главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило издание "Украинская... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:21

2021-03-09T17:21

2021-03-09T20:08

zik (телеканал)

оппозиционная платформа - за жизнь

newsone

112 украина

петр порошенко

владислав сурков

youtube

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины во вторник допросила главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Медведчука допросили 9 марта следователи СБ в одном из уголовных производств. О каком именно производстве идет речь, источники не сообщили, однако можно предположить, что допрос состоялся по производству о совершении государственной измены, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего представителя России по Украине Владислава Суркова", — говорится в сообщении.По данным издания, во вторник на допрос в СБ также вызывали экс-президента Украины Петра Порошенко, но он не прибыл.Ранее интернет-издание "Цензор.нет" опубликовало запись телефонного разговора, на которой голоса, якобы принадлежащие Медведчуку и Суркову, обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что обнародованная в СМИ запись будет присоединена к делу о финансировании терроризма, по которому в отношении Медведчука были введены санкции, следователи назначат экспертизу ее подлинности.Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа ограничений она вступает в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".В начале февраля Зеленский также ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, которому они принадлежат. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598412108.html

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598338642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), оппозиционная платформа - за жизнь, newsone, 112 украина , петр порошенко, владислав сурков, youtube, владимир зеленский, украина, в мире