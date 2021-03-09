СМИ сообщили о допросе Медведчука в СБУ
17:21 09.03.2021 (обновлено: 20:08 09.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины во вторник допросила главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Медведчука допросили 9 марта следователи СБ в одном из уголовных производств. О каком именно производстве идет речь, источники не сообщили, однако можно предположить, что допрос состоялся по производству о совершении государственной измены, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего представителя России по Украине Владислава Суркова", — говорится в сообщении.
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По данным издания, во вторник на допрос в СБ также вызывали экс-президента Украины Петра Порошенко, но он не прибыл.
Ранее интернет-издание "Цензор.нет" опубликовало запись телефонного разговора, на которой голоса, якобы принадлежащие Медведчуку и Суркову, обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что обнародованная в СМИ запись будет присоединена к делу о финансировании терроризма, по которому в отношении Медведчука были введены санкции, следователи назначат экспертизу ее подлинности.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа ограничений она вступает в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".
В начале февраля Зеленский также ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, которому они принадлежат. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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