https://ria.ru/20210309/led-1600417256.html

В Приморье семья утонула, провалившись на автомобиле под лед

В Приморье семья утонула, провалившись на автомобиле под лед

Семья из пяти человек, включая трех детей, по предварительным данным, на автомобиле провалилась под лед на реке в Приморье и утонула, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:25

2021-03-09T10:25

2021-03-09T10:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Семья из пяти человек, включая трех детей, по предварительным данным, на автомобиле провалилась под лед на реке в Приморье и утонула, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры."Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью семьи, включая трех детей, утонувших вместе с автомобилем в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе", - сказал собеседник.По его словам, предварительно, погибли 5 человек. Тела двух – матери и сына - водолазы уже достали из воды.В прокуратуре отметили, что на место происшествия выехал прокурор района. Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления. Взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.В пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску РИА Новости рассказали, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних, которые вместе на Nissan Datsun выехали из Уссурийска в направлении поселка Тавричанка Надежинского района на рыбалку и до настоящего времени не вернулись."Установлено, что транспортное средство ушло под воду. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники МЧС. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отметили в полиции.

https://ria.ru/20210228/led-1599311502.html

приморский край

уссурийск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, уссурийск, происшествия