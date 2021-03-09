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В Приморье семья утонула, провалившись на автомобиле под лед
В Приморье семья утонула, провалившись на автомобиле под лед
Семья из пяти человек, включая трех детей, по предварительным данным, на автомобиле провалилась под лед на реке в Приморье и утонула, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:25
2021-03-09T10:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Семья из пяти человек, включая трех детей, по предварительным данным, на автомобиле провалилась под лед на реке в Приморье и утонула, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры."Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью семьи, включая трех детей, утонувших вместе с автомобилем в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе", - сказал собеседник.По его словам, предварительно, погибли 5 человек. Тела двух – матери и сына - водолазы уже достали из воды.В прокуратуре отметили, что на место происшествия выехал прокурор района. Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления. Взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.В пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску РИА Новости рассказали, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних, которые вместе на Nissan Datsun выехали из Уссурийска в направлении поселка Тавричанка Надежинского района на рыбалку и до настоящего времени не вернулись."Установлено, что транспортное средство ушло под воду. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники МЧС. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отметили в полиции.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, уссурийск, происшествия

В Приморье семья утонула, провалившись на автомобиле под лед

10:25 09.03.2021 (обновлено: 10:28 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Семья из пяти человек, включая трех детей, по предварительным данным, на автомобиле провалилась под лед на реке в Приморье и утонула, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
"Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью семьи, включая трех детей, утонувших вместе с автомобилем в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе", - сказал собеседник.
По его словам, предварительно, погибли 5 человек. Тела двух – матери и сына - водолазы уже достали из воды.
В прокуратуре отметили, что на место происшествия выехал прокурор района. Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления. Взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 14:18
В Саратовской области двое детей провалились под лед
В пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску РИА Новости рассказали, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних, которые вместе на Nissan Datsun выехали из Уссурийска в направлении поселка Тавричанка Надежинского района на рыбалку и до настоящего времени не вернулись.
"Установлено, что транспортное средство ушло под воду. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники МЧС. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - отметили в полиции.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайУссурийскПроисшествия
 
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