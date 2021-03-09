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Лавров в ходе визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана
Лавров в ходе визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:05
2021-03-09T17:06
мишель аун
саад харири
сергей лавров
совет безопасности оон
сирия
ливан
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также оказание помощи России Ливану в борьбе с коронавирусом, сообщили в МИД РФ.В МИД РФ отметили, что встреча Лаврова с Харири прошла после того, как президент Ливана Мишель Аун поручил премьеру сформировать новое правительство."Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса через создание дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил страны", - указали в МИД РФ.Лавров и Харири также затронули "некоторые региональные проблемы, включая необходимость консолидации международных усилий по урегулированию сирийского кризиса на базе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе ее положений, касающихся возвращения сирийских беженцев к своим очагам"."Обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности, продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с упором на оказание российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Ливане", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20210309/sdelka-1600440654.html
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мишель аун, саад харири, сергей лавров, совет безопасности оон, сирия, ливан, в мире

Лавров в ходе визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана

17:05 09.03.2021 (обновлено: 17:06 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также оказание помощи России Ливану в борьбе с коронавирусом, сообщили в МИД РФ.
В МИД РФ отметили, что встреча Лаврова с Харири прошла после того, как президент Ливана Мишель Аун поручил премьеру сформировать новое правительство.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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"Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса через создание дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил страны", - указали в МИД РФ.
Лавров и Харири также затронули "некоторые региональные проблемы, включая необходимость консолидации международных усилий по урегулированию сирийского кризиса на базе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе ее положений, касающихся возвращения сирийских беженцев к своим очагам".
"Обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности, продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с упором на оказание российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Ливане", - заключили в МИД РФ.
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Мишель АунСаад ХаририСергей ЛавровСовет Безопасности ООНСирияЛиванВ мире
 
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