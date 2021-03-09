https://ria.ru/20210309/lavrov-1600495385.html

Лавров в ходе визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана

Лавров в ходе визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:05

2021-03-09T17:05

2021-03-09T17:06

мишель аун

саад харири

сергей лавров

совет безопасности оон

сирия

ливан

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также оказание помощи России Ливану в борьбе с коронавирусом, сообщили в МИД РФ.В МИД РФ отметили, что встреча Лаврова с Харири прошла после того, как президент Ливана Мишель Аун поручил премьеру сформировать новое правительство."Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса через создание дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил страны", - указали в МИД РФ.Лавров и Харири также затронули "некоторые региональные проблемы, включая необходимость консолидации международных усилий по урегулированию сирийского кризиса на базе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе ее положений, касающихся возвращения сирийских беженцев к своим очагам"."Обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности, продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с упором на оказание российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Ливане", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20210309/sdelka-1600440654.html

https://ria.ru/20200504/1570919967.html

сирия

ливан

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мишель аун, саад харири, сергей лавров, совет безопасности оон, сирия, ливан, в мире