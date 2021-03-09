Лавров в ходе визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана
17:05 09.03.2021 (обновлено: 17:06 09.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири, стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также оказание помощи России Ливану в борьбе с коронавирусом, сообщили в МИД РФ.
В МИД РФ отметили, что встреча Лаврова с Харири прошла после того, как президент Ливана Мишель Аун поручил премьеру сформировать новое правительство.
"Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса через создание дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил страны", - указали в МИД РФ.
Лавров и Харири также затронули "некоторые региональные проблемы, включая необходимость консолидации международных усилий по урегулированию сирийского кризиса на базе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе ее положений, касающихся возвращения сирийских беженцев к своим очагам".
"Обсуждались практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, в частности, продвижения взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с упором на оказание российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Ливане", - заключили в МИД РФ.