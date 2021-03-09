Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/kuzbass-1600445236.html
В Кузбассе подросток погиб в сугробе, катаясь с горки
В Кузбассе подросток погиб в сугробе, катаясь с горки
Подросток в Кузбассе погиб в сугробе снега, катаясь с горки, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:56
2021-03-09T12:56
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586964823_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0cd6a61959b49935b724985bff5f6226.jpg
КЕМЕРОВО, 9 мар - РИА Новости. Подросток в Кузбассе погиб в сугробе снега, катаясь с горки, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области."Сообщение об обнаружении в сугробе тела 14-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти в Заводском районе города Кемерово поступило 7 марта... По данному факту следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области... проводится доследственная проверка", - сообщает ведомство.По предварительной информации, днем подростки катались на санках ледянках с насыпи снежного склона."Четырнадцатилетний мальчик скатился и провалился в сугроб. Приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, однако у них не получилось. Тогда они обратились за помощью. Сотрудники МЧС обнаружили под снегом подростка без признаков жизни", - уточняется в сообщении.Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20210307/rebenok-1600281956.html
https://ria.ru/20210306/kamchatka-1600193233.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586964823_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ede0b64c925661ca8e9eb50491f6abc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе подросток погиб в сугробе, катаясь с горки

12:56 09.03.2021
 
© РИА Новости / Елена Щербакова / Перейти в фотобанкЗаснеженная улица в Норильске
Заснеженная улица в Норильске - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Елена Щербакова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 мар - РИА Новости. Подросток в Кузбассе погиб в сугробе снега, катаясь с горки, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"Сообщение об обнаружении в сугробе тела 14-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти в Заводском районе города Кемерово поступило 7 марта... По данному факту следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области... проводится доследственная проверка", - сообщает ведомство.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 15:47
В Красноярском крае ребенок погиб, задохнувшись в снегу
По предварительной информации, днем подростки катались на санках ледянках с насыпи снежного склона.
"Четырнадцатилетний мальчик скатился и провалился в сугроб. Приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, однако у них не получилось. Тогда они обратились за помощью. Сотрудники МЧС обнаружили под снегом подростка без признаков жизни", - уточняется в сообщении.
Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.
Спасательные работы на месте схода лавины на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 12:44
У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния