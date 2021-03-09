https://ria.ru/20210309/kuzbass-1600445236.html

В Кузбассе подросток погиб в сугробе, катаясь с горки

В Кузбассе подросток погиб в сугробе, катаясь с горки

Подросток в Кузбассе погиб в сугробе снега, катаясь с горки, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:56

2021-03-09T12:56

2021-03-09T12:56

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 9 мар - РИА Новости. Подросток в Кузбассе погиб в сугробе снега, катаясь с горки, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области."Сообщение об обнаружении в сугробе тела 14-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти в Заводском районе города Кемерово поступило 7 марта... По данному факту следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области... проводится доследственная проверка", - сообщает ведомство.По предварительной информации, днем подростки катались на санках ледянках с насыпи снежного склона."Четырнадцатилетний мальчик скатился и провалился в сугроб. Приятели, увидев это, попытались его самостоятельно откопать, однако у них не получилось. Тогда они обратились за помощью. Сотрудники МЧС обнаружили под снегом подростка без признаков жизни", - уточняется в сообщении.Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20210307/rebenok-1600281956.html

https://ria.ru/20210306/kamchatka-1600193233.html

кемерово

кемеровская область

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, кемеровская область, происшествия