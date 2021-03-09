https://ria.ru/20210309/kurs-1600454509.html
Официальный курс евро на среду снизился на 76 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 76 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 75,98 копейки - до 88,1736 рубля, курс доллара - на 16,35 копейки, до 74,264 рубля,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:38
2021-03-09T13:38
2021-03-09T13:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 75,98 копейки - до 88,1736 рубля, курс доллара - на 16,35 копейки, до 74,264 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 43,2 копейки, составив 80,5233 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика