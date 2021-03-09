https://ria.ru/20210309/krym-1600431192.html

Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма

Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением регионов полуострова на случай отсутствия осадков. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:44

2021-03-09T11:44

2021-03-09T11:44

сергей аксенов (политик)

ялта

симферополь

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением регионов полуострова на случай отсутствия осадков."До следующего заседания штаба нужно полностью определить график работы в худшей ситуации всех учреждений и снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем, что разбор воды увеличится. Должна быть простая математическая модель исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятная, график будет неприятный достаточно, но, тем не менее, он должен нам позволить провести курортный сезон", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, нужно, в том числе, учитывать, что вода от возможных предстоящих осадков, с учетом затянувшейся засухи, уйдет в почву, что не даст ожидаемых притоков в водохранилища."Пользуемся тем, что у нас есть в наличии, и от этого отталкиваемся", - сказал Аксенов.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе и Ялте.

https://ria.ru/20210303/zakhvat-1599708427.html

https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html

ялта

симферополь

республика крым

украина

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сергей аксенов (политик), ялта, симферополь, республика крым, украина, общество