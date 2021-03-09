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Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам
Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам
Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей: за 2020 год доля называющих такую причину... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T05:14
2021-03-09T15:53
россия
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей: за 2020 год доля называющих такую причину подскочила с 50 до 75 процентов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).По данным ассоциации, кредитные обязательства есть уже у 60 процентов экономически активного населения России, при этом каждый 12-й из них имеет просроченные платежи по ссудам.Отмечается, что 60 процентов должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, а 40 процентов — на потерю работы и отсутствие дохода. При этом лишь каждый пятый клиент в этой категории отказывается идти на контакт, остальные же согласны платить и пытаются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами найти выход из ситуации.Еще порядка шести процентов допустивших просрочку по кредитам настаивают на оплате только по решению суда, рассчитывая, что тот встанет на их сторону. Однако, как правило, они руководствуются желанием избежать оплаты долга, используя все возможные методы, считают в НАПКА. Каждый 20-й должник, не вносящий платежи по кредитам, планирует признать себя банкротом, поэтому платить считает необязательным.Порядка четырех процентов должников неверно понимают и трактуют условия кредитных каникул: например, полагают, что они касаются всех и не требуется никакого подтверждения ухудшения финансовой ситуации и уведомления кредитора. Около трех процентов россиян не хотят платить без объяснения причин, а два процента при разговоре с кредитором пытаются импровизировать, придумывая оригинальные причины невозможности внести платеж. При этом на коронавирус ссылается не более одного процента граждан, а оставшиеся четыре процента называют другие причины.Соглашается с таким мнением и управляющий директор ПКБ Павел Михмель: по его словам, во время пандемии уровень контактности клиентов и уровень обещаний вырос. "Мы ожидаем, что в этом году доля тех, кто не платит по причине финансовых трудностей, снизится из-за влияния позитивных факторов, происходящих в экономике. При этом может увеличиться доля тех, кто собирается пройти процедуру банкротства", — добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210125/dolgi-1594426955.html
https://ria.ru/20201225/kollektor-1590967056.html
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россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), общество

Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам

05:14 09.03.2021 (обновлено: 15:53 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей: за 2020 год доля называющих такую причину подскочила с 50 до 75 процентов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По данным ассоциации, кредитные обязательства есть уже у 60 процентов экономически активного населения России, при этом каждый 12-й из них имеет просроченные платежи по ссудам.

"За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50 процентов должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась — порядка 75 процентов должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей", — выяснили эксперты.

Отмечается, что 60 процентов должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, а 40 процентов — на потерю работы и отсутствие дохода. При этом лишь каждый пятый клиент в этой категории отказывается идти на контакт, остальные же согласны платить и пытаются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами найти выход из ситуации.
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Еще порядка шести процентов допустивших просрочку по кредитам настаивают на оплате только по решению суда, рассчитывая, что тот встанет на их сторону. Однако, как правило, они руководствуются желанием избежать оплаты долга, используя все возможные методы, считают в НАПКА. Каждый 20-й должник, не вносящий платежи по кредитам, планирует признать себя банкротом, поэтому платить считает необязательным.
Порядка четырех процентов должников неверно понимают и трактуют условия кредитных каникул: например, полагают, что они касаются всех и не требуется никакого подтверждения ухудшения финансовой ситуации и уведомления кредитора. Около трех процентов россиян не хотят платить без объяснения причин, а два процента при разговоре с кредитором пытаются импровизировать, придумывая оригинальные причины невозможности внести платеж. При этом на коронавирус ссылается не более одного процента граждан, а оставшиеся четыре процента называют другие причины.

"Таким образом, в 2020 году должники стали более ответственными, финансово грамотными, однако в силу сложной обстановки многие из них не имеют возможности продолжать обслуживать кредит в моменте, и им требуется время для решения долгового вопроса", — делает вывод НАПКА.

Соглашается с таким мнением и управляющий директор ПКБ Павел Михмель: по его словам, во время пандемии уровень контактности клиентов и уровень обещаний вырос.
"Мы ожидаем, что в этом году доля тех, кто не платит по причине финансовых трудностей, снизится из-за влияния позитивных факторов, происходящих в экономике. При этом может увеличиться доля тех, кто собирается пройти процедуру банкротства", — добавил собеседник агентства.
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РоссияНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Общество
 
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