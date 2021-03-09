https://ria.ru/20210309/krasnodar-1600415022.html

Житель Краснодара воровал телефоны во время мастер-классов по борьбе

Житель Краснодара воровал телефоны во время мастер-классов по борьбе

Житель Краснодара, предлагавший пострадавшим научиться приёмам борьбы, воровал у них телефоны в ходе мастер-классов прямо в момент борьбы в партере, сейчас он... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:11

2021-03-09T10:11

2021-03-09T10:11

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Житель Краснодара, предлагавший пострадавшим научиться приёмам борьбы, воровал у них телефоны в ходе мастер-классов прямо в момент борьбы в партере, сейчас он задержан, сообщает УМВД по Краснодару."На улице Ставропольской к заявителю подошел незнакомый мужчина, который предложил продемонстрировать несколько приемов борьбы для их последующего использования при самообороне. Указанный гражданин рассказал о технике борьбы и провел в партере с краснодарцем несколько приемов. Впоследствии местный житель обнаружил пропажу из кармана своей верхней одежды личного устройства связи", - говорится в сообщении.Предполагаемого злоумышленника задержали в одном из хостелов города. По данным полиции, ранее судимый за кражу местный житель признался в содеянном."Установлена его причастность к совершению на той же улице ещё одного аналогичного преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого следователем расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (кража)", - добавляется в релизе.Мужчине грозит до пяти лет колонии, он заключён по стражу.

https://ria.ru/20201216/moroz-1589435761.html

https://ria.ru/20200604/1572492952.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия