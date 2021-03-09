https://ria.ru/20210309/kosmos-1600452374.html

В Кремле ответили на опасения США о российской активности в космосе

В Кремле ответили на опасения США о российской активности в космосе

В Кремле считают необоснованными опасения США из-за российской активности в космосе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:32

2021-03-09T13:32

2021-03-09T13:55

земля

космос - риа наука

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

китай

сша

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Кремле считают необоснованными опасения США из-за российской активности в космосе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности Москвы и Пекина в космическом пространстве вызывают беспокойство. По его словам, Россия и Китай обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников."В целом, такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль прокомментирует такое заявление в день рождения Юрия Гагарина.Девятого марта отмечается 87 лет со дня рождения Гагарина. В 2021 году исполняется 60 лет полету Гагарина в космос.

https://ria.ru/20210309/ugroza-1600440751.html

земля

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), китай, сша