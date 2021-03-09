Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/kosmos-1600452374.html
В Кремле ответили на опасения США о российской активности в космосе
В Кремле ответили на опасения США о российской активности в космосе
В Кремле считают необоснованными опасения США из-за российской активности в космосе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:32
2021-03-09T13:55
земля
космос - риа наука
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Кремле считают необоснованными опасения США из-за российской активности в космосе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности Москвы и Пекина в космическом пространстве вызывают беспокойство. По его словам, Россия и Китай обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников."В целом, такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль прокомментирует такое заявление в день рождения Юрия Гагарина.Девятого марта отмечается 87 лет со дня рождения Гагарина. В 2021 году исполняется 60 лет полету Гагарина в космос.
https://ria.ru/20210309/ugroza-1600440751.html
земля
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, космос - риа наука, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), китай, сша

В Кремле ответили на опасения США о российской активности в космосе

13:32 09.03.2021 (обновлено: 13:55 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Кремле считают необоснованными опасения США из-за российской активности в космосе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности Москвы и Пекина в космическом пространстве вызывают беспокойство. По его словам, Россия и Китай обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников.
"В целом, такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль прокомментирует такое заявление в день рождения Юрия Гагарина.
Девятого марта отмечается 87 лет со дня рождения Гагарина. В 2021 году исполняется 60 лет полету Гагарина в космос.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:35
Эксперт оценил заявления военного командования США о российской угрозе
 
ЗемляКосмос - РИА НаукаДмитрий ПесковЮрий Гагарин (космонавт)КитайСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния